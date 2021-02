Asus ROG Phone 5: hoe het lanceringsevenement van 10 maart te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Asus ROG Phone 5 is de vierde generatie gaming-telefoon van het Taiwanese merk, die in maart wordt onthuld.

Dus wat kun je verwachten van dit aankomende spelapparaat om het te onderscheiden van de concurrentie, en hoe kun je het onthullingsevenement bekijken?

De Asus ROG Phone 5-onthulling vindt plaats op 10 maart 2021. De tijd is bevestigd als 19:00 Taipei-tijd (UTC + 8). Dit zijn de wereldwijde tijden, zodat u weet wanneer u moet afstemmen:

Westkust VS: 03:00 (PT)

Oostkust VS: 06:00 (ET)

VK: 11:00 (GMT)

EU: 12.00 uur (CET)

India: 13:30 uur (IST)

Asus heeft bevestigd dat het de lancering van Taipei naar de wereld zal streamen. Er is echter nog geen videolink - alleen een link naar een kalenderherinnering op de officiële ROG.Asus.com-webpagina .

We hebben al een functie met details over de ROG Phone 5-geruchten , om u dieper in te gaan op wat u van de telefoon kunt verwachten.

Enkele van de meer opvallende kenmerken zijn de verwachting van een secundair scherm aan de achterkant van de telefoon, een 144 Hz verversingssnelheid hoofddisplay en het topspecifieke Qualcomm Snapdragon 888-platform.

Geschreven door Mike Lowe.