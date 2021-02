De naam van de ROG Phone 5 wordt bevestigd als de lancering nadert

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er wordt al geruime tijd gespeculeerd over de volgende generatie van de ROG Phone . Maar nu, dankzij een bericht op Weibo, weten we dat het de ROG Phone 5 gaat heten.

Geruchten over de nieuwe ROG Phone doen al een tijdje de ronde, maar het grootste knelpunt was de naam. Het cijfer 4 is niet populair in China omdat het klinkt als het woord voor dood, dus het wordt vaak overgeslagen.

Dat had geleid tot speculatie dat de ROG Phone van 3 naar 5 zou springen in de naamgeving - en dat lijkt te zijn bevestigd.

De teaser-poster vertelt ons niet veel meer. We hebben nog steeds geen tijdschema voor de lancering, maar met MWC Shanghai gepland voor 23-25 februari, zouden we niet verbaasd zijn als we binnenkort een lancering zouden zien. Er gaan geruchten dat de ROG Phone vanaf maart in India verkrijgbaar zal zijn, dus dat past bij deze tijdlijn.

We zagen eerder prototypes lekken van een apparaat met een klein scherm aan de achterkant - misschien om te pronken tijdens het gamen - maar we verwachten geen enorme verandering ten opzichte van de vorige ROG Phone - behalve natuurlijk een volledige update van de hardware.

Dat zal waarschijnlijk zien dat de Qualcomm Snapdragon 888 alles van stroom voorziet en de snelle vernieuwing zal waarschijnlijk overgaan op die krachtigere hardware.

De ROG Phone is niet altijd wijdverspreid, maar met toenemende concurrentie in dit segment van onder andere de Lenovo Legion Phone Duel , Black Shark en RedMagic - evenals grotere optimalisatie door onder meer Samsung - is er meer om voor te spelen als interesse in op maat gemaakte gaming-telefoons groeien.

We brengen u alle details van de lancering zodra we die hebben.

Geschreven door Chris Hall.