(Pocket-lint) - De nieuwste versie van Asus van zijn gaming-specifieke handset - waarvan wordt gedacht dat het de Asus ROG Phone 5 is - is nu verschenen op Geekbench.

Dit volgt op verschillende lijsten met afbeeldingslekken en communicatiecertificeringen, die elk suggereren dat de lancering binnenkort moet plaatsvinden.

De Geekbench-post, die werd ontdekt door Twitter-gebruiker Abhishek Yadav, onthult dat de aankomende telefoon zal draaien op een Qualcomm Snapdragon 888-processor en 16 GB RAM.

Asus Rog 5 gespot op geekbench met 16GB werkgeheugen.

-snapdragon 888

-android 11

Het komt ook met Android 11 uit de doos.

De plaatsing zegt ook iets over de naam. Wekenlang was het onbekend of Asus de ROG Phone 4 overslaat en direct kiest voor de 5. Nu lijkt dat waarschijnlijk het geval te zijn.

De Geekbench-lijst is voor een apparaat met het modelnummer 1005DA. Aangezien de Asus ROG Phone 3 de aanduiding 1003D had, komt dit overeen met speculatie dat de opvolger Asus ROG Phone 5 heet.

Het nummer 4 zou pech zijn in bepaalde Aziatische landen, wat de reden zou kunnen zijn voor de uitwijking.

Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat de nieuwe telefoon - hoe hij ook wordt genoemd - een 6,78-inch display, twee 3000 mAh-batterijen zal hebben en qua uiterlijk en camera-eenheid vergelijkbaar zal zijn met zijn voorganger.

Geschreven door Rik Henderson.