Asus ROG Phone 4/5 afbeeldingen en specificaties verschijnen online

(Pocket-lint) - Asus zal een nieuwe versie van zijn krachtige gaming-gerichte smartphone lanceren. Er is onzekerheid over of het de ROG Phone 4 of ROG Phone 5 gaat heten, maar er is nu iets meer zekerheid over de specificaties.

Het apparaat is op de Chinese TENAA-site terechtgekomen, samen met enkele afbeeldingen en specificaties met een vrij lage resolutie. TENAA - voor degenen die het niet weten - is een certificeringssite in China. Apparaten die in China worden gelanceerd, verschijnen daar meestal voordat ze openbaar worden gemaakt.

Afbeeldingen met de lijst geven aan dat sommige van de vroege praktijkfotos in het wild misschien niet zo nauwkeurig zijn, of dat - misschien - er dit jaar meer dan één ontwerp van de ROG Phone is.

De afbeeldingen in de TENAA-lijst lijken een apparaat te laten zien dat veel lijkt op eerdere lekken, maar met een ander ontwerp op de achterkant.

Een van die ontwerpkeuzes lijkt een logo te zijn dat bestaat uit veel kleine individuele LEDs die oplichten, onder de 05 en Tencent-branding die schuin naar de rechterkant uitgaat.

Specifiek wijst de lijst naar een telefoon met een enorme batterij. Specifiek: 5.960 mAh, dat lijkt te bestaan uit twee 3.000 mAh-batterijen, dus het is waarschijnlijk dat het op de markt zal worden gebracht als een 6.000 mAh-batterij.

Het zal ook een groot 6,78-inch scherm aan de voorkant hebben - waarschijnlijk met een hoge vernieuwingsfrequentie voor soepele gameplay - en er gaan geruchten dat het snel kan worden opgeladen.

Andere details worden momenteel alleen gespeculeerd, maar het is bijna vastgespijkerd om de Snapdragon 888-processor naast veel RAM en opslag te hebben om alles soepel te laten verlopen.

