Vermeende ROG Phone 5 hands-on beeldlekken, waardoor kleine ontwerpwijzigingen aan het licht kwamen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er doen geruchten de ronde over de next-gen gaming-telefoon van Asus, de ROG Phone 4 of 5 . Nu is er een afbeelding opgedoken waarin wordt beweerd dat het de nieuwe handset is.

Het is niet duidelijk hoe Asus het nieuwe apparaat zal noemen, maar er is gesuggereerd dat er een sprong zal zijn van ROG Phone 3 naar ROG Phone 5, waarbij het nummer 4 wordt overgeslagen. De nieuwe afbeelding lijkt een 5 op de achterkant ervan te hebben. naar de kleurenlichtbalk, dus dat kan een hint zijn bij de naamgeving.

Anders lijkt het onaangekondigde ROG-apparaat een soortgelijk ontwerp te hebben als de vorige versie - en gezien het feit dat het vrij snel na de vorige telefoon zou landen - die slechts ongeveer 6 maanden oud is, zouden we niet verbaasd zijn om een telefoon te zien die eruitziet. meestal hetzelfde.

Er lijkt echter een knop aan de zijkant te zitten, vlakbij de basis die nieuw is. Dit kan voor een aantal dingen zijn, maar het lijkt waarschijnlijk dat het de game-modus voor de telefoon zal openen, zodat je meteen aan de slag kunt.

Geruchten suggereren dat de ROG Phone 5 zal worden aangedreven door de Snapdragon 888, maar er zijn weinig andere details onthuld - behalve een officiële tease van ROG, wat suggereert dat de telefoon binnenkort zal worden gelanceerd.

Bekijk deze ruimte: we verwachten dat de vernieuwde gametelefoon binnenkort aankomt.

Geschreven door Chris Hall.