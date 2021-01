Asus ROG Phone 4 of 5: releasedatum, geruchten en alles wat je moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus kondigde in juli 2020 de ROG Phone 3 aan, maar geruchten over de volgende gaming-telefoon van Asus zijn al opgepikt.

Er is zelfs een officiële plaag geweest voor de nieuwe telefoon, dus hier is alles wat u tot nu toe moet weten over de lekken en details. Momenteel is niet bekend hoe de nieuwe telefoon zal heten, maar Asus slaat mogelijk 4 over en gaat meteen naar 5.

De ROG Phone 3 werd in juli 2020 onthuld en het duurde even voordat hij internationaal werd uitgerold - hij bereikte de VS pas in oktober 2020.

Dankzij een officiële tease van het nieuwe apparaat weten we dat de ROG Phone 4 of 5 (naam nog te bevestigen) binnenkort wordt gelanceerd. We vermoeden dat het in februari 2021 op MWC Shanghai zou kunnen verschijnen, waarbij het evenement in China enkele maanden vooruitgaat en het Spaanse evenement wordt uitgesteld tot juni.

Er zijn geen lekken geweest rond de bouw van de volgende ROG-telefoon. Gezien het feit dat de vorige versie pas onlangs is gelanceerd, verwachten we geen dramatische verandering in het ontwerp - en het is waarschijnlijk dat Asus hetzelfde assortiment accessoires voor beide apparaten wil blijven gebruiken.

De enige afbeelding die we hebben, is van de teaser, die een redelijk randloos scherm laat zien, wat ons niet echt veel vertelt.

Er zijn geen substantiële lekken rond het nieuwe scherm geweest, maar we verwachten geen enorme verschuiving ten opzichte van het vorige apparaat. Dat zou een 6,59-inch AMOLED-paneel zien met een verversingssnelheid van 144 Hz, 270 Hz aanraaksampling en een vlakke afwerking.

Voorheen was de resolutie Full HD + en we zouden hetzelfde verwachten in de volgende ROG Phone.

Qualcomm Snapdragon 888

8 GB RAM

De ROG Phone 4/5 zal naar verwachting draaien op de nieuwste hardware van Qualcomm, de Snapdragon 888. Dat is te verwachten van een gaming-telefoon waarbij de focus ligt op kracht en prestaties. Uitgelekte benchmarks suggereren dat de Snapdragon 888 aan boord zal zijn, samen met 8 GB RAM.

Er zullen waarschijnlijk step-up-versies van de telefoon zijn, net als voor de ROG Phone 3, dus we verwachten tot 16 GB RAM.

Voorheen was de batterij 6000 mAh en we hadden verwacht dat dit zo blijft, samen met het snel opladen.

We verwachten dat deze telefoon wordt gelanceerd met Android 11.

Er is een overzicht van alle lekken rondom de ROG Phone 4 of 5.

Een officiële teaser voor de next-gen ROG Phone verscheen op Weibo.

Geekbench- en HTML5-benchmarkingscores zijn verschenen voor een nieuw Asus-apparaat waarvan wordt gedacht dat het de volgende ROG-telefoon is.

Geschreven door Chris Hall.