Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste telefoon van Asus, de ROG Phone 3, is nu te koop in de VS. Met een Qualcomm Snapdragon 865 Plus-chipset, een 6,59-inch OLED HDR-scherm (verversingssnelheid van 144 Hz), 512 GB opslag (UFS 3.1 ROM), een batterij van 6000 mAh en ondersteuning voor 5G, is het een krachtpatser van een mobiel gamingapparaat.

U kunt de ROG Phone 3 in een van de twee modellen krijgen. Er is een model van $ 1.000 met 12 GB RAM, terwijl het andere model $ 1.100 kost en 16 GB RAM heeft. Dat betekent dat ze $ 100 tot $ 200 meer kosten dan de ROG-telefoon van vorig jaar, maar je krijgt een apparaat met meer RAM dan je op de meeste vlaggenschepen zou vinden.

Asus zei dat de bewegingssensorknoppen van de telefoon, of AirTriggers, die een schouderknopervaring geven, zijn bijgewerkt en nu de mogelijkheid bieden om een actie in kaart te brengen wanneer je de telefoon schudt. Asus introduceert ook gamingaccessoires, waaronder een gamepad van $ 150 en een TwinView Dock.

Er is ook een nieuw ventilatoraccessoire, de AeroActive Cooler 3, om de warmte die wordt gegenereerd door de CPU en chipset te compenseren. Voor meer informatie over het apparaat, inclusief alle functies en specificaties en hoe deze de voorganger van de Rog Phone 3 verbeteren, bekijk je hier de uitgebreide handleiding van Pocket-lint.

Beide modellen van de Asus ROG Phone 3 zijn nu te koop op de Amerikaanse website van Asus , net als de nieuwe telefoonaccessoires.

Geschreven door Maggie Tillman.