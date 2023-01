Apple iPhone SE geannuleerd, volgens analist en supply chain

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft naar verluidt de iPhone SE geannuleerd en zal in 2024 geen nieuw model uitbrengen.

De bekende industrieanalist Ming-Chi Kuo beweert dat bronnen binnen de toeleveringsketen van Apple te horen hebben gekregen dat het niet langer doorgaat met een vierde-generatieversie van het instapmodel van de iPhone.

Dit heeft een tweeledig effect op de toekomstige plannen van Apple, onthulde hij in een blogbericht op Medium.

Ten eerste schrapt het een populaire lijn iPhone-modellen die in 2016 begon en vorig jaar nog een update kreeg, met de iPhone SE (2022). En ten tweede zet het de mogelijkheid op losse schroeven dat Apple zijn eigen 5G-modem gebruikt in de iPhone 16 (ook verwacht in 2024).

Ontvang gratis Pixel Buds A-Serie bij bestelling Pixel 6a Door Pocket-lint International Promotion · 21 juli 2022 Voor een beperkte tijd gooit Google de Pixel Buds A-serie gratis bij je Pixel 6a.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Apple zou al een tijdje werken aan zijn eigen modemhardware, ter vervanging van de Qualcomm-chips die het momenteel gebruikt. Kuo beweert dat het van plan was een productieversie van de modem te testen in de volgende generatie iPhone SE.

Maar nu dat geannuleerd is, schrijft hij dat Qualcomm zijn contract met Apple in ieder geval voor de iPhone 16 zal behouden, en dat het 5G-alternatief van het bedrijf uit Cupertino duidelijk nog niet klaar is.

"Bezorgd dat de prestaties van zijn eigen baseband chip misschien niet zo goed zijn als die van Qualcomm, was Apple oorspronkelijk van plan om [het] in 2024 te lanceren en het eerst de low-end iPhone SE 4 te laten adopteren," legt Kuo uit.

"Daarna zou het beslissen of de iPhone 16 het zou overnemen, afhankelijk van de ontwikkelingsstatus. Na de annulering van de iPhone SE 4 is de kans echter aanzienlijk toegenomen dat Qualcomm de exclusieve leverancier van baseband-chips voor de nieuwe iPhone 16-serie van 2024 wordt."

Geschreven door Rik Henderson.