Kopers van een iPhone 15 krijgen mogelijk de camera-upgrade van de iPhone 14 Pro

(Pocket-lint) - Wie later dit jaar een nieuwe iPhone koopt, hoeft misschien niet naar de Pro voor een camera-upgrade, want de iPhone 15 krijgt volgens de geruchten een 48-megapixelcamera.

Hoewel Apple ervoor koos om de iPhone 14 niet dezelfde 48-megapixel hoofdcamera te geven als die in de iPhone 14 Pro, zou daar verandering in kunnen komen als de iPhone 15 in september uitkomt. Analist Jeff Pu schrijft via een notitie van Haitong Intl Tech Research dat Apple de basismodellen deze keer een mooie camerabump zal geven.

Volgens Pu zullen de iPhone 15 en iPhone 15 Plus dezelfde 48-megapixelcamera gebruiken die vorig jaar was voorbehouden aan de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Dat zou zorgen voor scherpere foto's en betere fotografie bij weinig licht, twee dingen die altijd welkom zijn. Maar wie hoopt dat de iPhone 14 Pro andere cameravoorzieningen zal krijgen, zal teleurgesteld achterblijven - Pu verwacht dat de iPhone 15 de LiDAR-sensor en optische zoom van de Pro-modellen zal missen.

Wat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max betreft, zullen beide modellen volgens de geruchten profiteren van verbeterde zoommogelijkheden, terwijl alle vier de nieuwe iPhones naar verwachting voor het eerst Lightning zullen dumpen ten gunste van USB-C. Dat komt omdat Apple zich voorbereidt op EU-regels die verbieden dat telefoons iets anders gebruiken dan een gemeenschappelijke oplaadpoort. Die poort is natuurlijk USB-C.

Qua releaseschema's denkt Pu dat Apple de iPhone 15 op 23 september wereldwijd in de winkels wil leggen.

Geschreven door Oliver Haslam.