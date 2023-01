Het gerucht gaat dat iPhone 15 Pro grote veranderingen in het ontwerp aanbrengt, zonder knoppen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple's aankomende iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zullen naar verluidt de klikkende knoppen dumpen ten gunste van solid-state knoppen, naast andere grote veranderingen.

Naast de overstap naar volume- en powerknoppen die niet echt bewegen, zou Apple nu ook plannen hebben om een nieuw titanium frame te gebruiken voor het hele toestel en daarbij meer RAM toe te voegen. Al deze veranderingen zijn naar verwachting echter exclusief voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max modellen. Wie de standaard iPhone 15 en iPhone 15 Plus koopt, zal niet profiteren van deze veranderingen.

Dat is althans volgens analist Jeff Pu. Pu schreef in een research note voor investeringsfirma Haitong International Securities in Hong Kong dat de knoppen zullen worden vervangen door twee nieuwe Taptic Engines die het gevoel van klikkende knoppen zullen nabootsen. De zet zal vergelijkbaar zijn met die waarbij Apple bijvoorbeeld de fysieke Home-knop op de iPhone 7 heeft vervangen. De notebooks van Apple hebben ook trackpads die niet bewegen, maar trillingen gebruiken om een tik te simuleren.

Naast de nieuwe niet-knoppen, denkt Pu ook dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max een nieuwe titanium constructie zullen krijgen en zullen profiteren van grotere hoeveelheden RAM. De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max hebben beide 6 GB RAM, maar de versies van volgend jaar zouden 8 GB hebben.

Verder beweert Pu dat de iPhone 15 Pro-modellen zullen profiteren van nieuwe A17 Bionic-chips die zijn gemaakt met behulp van TSMC's 3nm-proces, wat waarschijnlijk zorgt voor snelle prestaties, minder batterijverbruik en betere thermische prestaties.

Als alles volgens plan en volgens eerdere releasecadences verloopt, kunnen we verwachten dat Apple de nieuwe iPhone 15 line-up in of rond september van dit jaar aankondigt.

Geschreven door Oliver Haslam.