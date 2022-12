iPhone 15 kan een batterijboost krijgen dankzij deze kleine verandering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nu 2022 ten einde loopt, beginnen we uit te kijken naar alles wat 2023 zal brengen - en daar hoort ook een nieuwe iPhone bij.

Over de iPhone 15 doen al enkele geruchten de ronde, maar er is één verandering in de industrie waarvan Apple waarschijnlijk zal willen profiteren.

De afgelopen jaren heeft de vooruitgang in de fabricage ertoe geleid dat een deel van de kerntechnologie naar kleinere architecturen is verhuisd - en een van de bedrijven die hierachter zitten is TSMC, dat silicium van Apple produceert.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat de 3mn-procestechnologie in volumeproductie is gegaan, wat betekent dat deze beschikbaar zal zijn voor toekomstige hardware van Apple en Qualcomm. De zojuist aangekondigde Snapdragon 8 Gen 2 draait op een 4nm-proces, net als de Apple A16 Bionic.

Deze next-gen technologie zal dus waarschijnlijk de basis vormen voor toekomstige toestellen en hoewel de toestellen die begin 2023 op de markt komen nog steeds gebruik zullen maken van een 4nm-proces, is het goed mogelijk dat nieuwe hardware die later in 2023 verschijnt overgaat op 3nm.

TSMC zegt dat het nieuwe proces 30 tot 35 procent minder stroom verbruikt bij dezelfde snelheden - en dat is wat zich zou kunnen vertalen in een grotere efficiëntie van apparaten wanneer ze in handen van de klant komen.

Terwijl de hardware in smartphones steeds efficiënter wordt, nemen de verwerkingseisen vaak toe, met geavanceerde beeldverwerking, toenemende AI-eisen op het toestel en nog veel meer dat meer stroom opslokt.

De voordelen van het 3nm-proces voor de toestellen zijn nog lang niet zichtbaar, maar dit zal de komende 12 tot 18 maanden de richting zijn waarin de gesprekken zullen gaan.

De iPhone 15 wordt naar verwachting pas in september 2023 aangekondigd en we verwachten niet dat Apple vóór de lanceringsdag details zal bevestigen.

Geschreven door Chris Hall.