(Pocket-lint) - Het lijkt nog niet zo lang geleden dat Apple Dynamic Island onthulde op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max en dat de mensen in het Steve Jobs-theater een beetje moesten grinniken om de naam van de nieuwe functie.

Het is echter geen nieuwe functie meer, en hoewel de iPhone 14 Pro-modellen nog steeds de nieuwste toestellen van Apple zijn, en dat nog vele maanden zullen zijn, vliegen de geruchten al rond over de iPhones van 2023.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, waarvan de laatste volgens de geruchten ook de iPhone 15 Pro Ultra gaat heten.

Apple iPhone 15 Pro releasedatum

September 2023

In het verleden was de lanceringsdatum van de Apple iPhone redelijk voorspelbaar. Afgezien van het jaar 2020 onthulde het bedrijf de volgende iPhone meestal op een dinsdag in de tweede week van september. Voor 2022 was de lanceerdatum echter een week eerder en in plaats daarvan op een woensdag, waardoor de iPhone 14-serie op 7 september 2022 wordt gelanceerd en het moeilijker wordt om toekomstige data te voorspellen.

Voorlopig zijn er nog geen specifieke geruchten over de iPhone 15 Pro en Pro Max lanceringsdata, en het is waarschijnlijk dat die er voorlopig nog niet zullen zijn.

Volgens een schatting kunnen we verwachten dat de toestellen in september 2023 worden aangekondigd en beschikbaar komen, maar of de aankondiging in de eerste week van september, in de tweede week of in een andere week zal plaatsvinden, valt nog te bezien.

Apple iPhone 15 Pro ontwerp

IP68 beoordeeld

Gepolijst roestvrij stalen frame, glazen achterkant

Geen knopontwerp?

Sinds de iPhone 12 Pro-modellen heeft de iPhone vastgehouden aan een redelijk vergelijkbaar ontwerp. De Pro-modellen hebben een behuizing van gepolijst roestvrij staal, een achterkant van mat glas en een groot drievoudig camerasysteem in de rechterbovenhoek van de achterkant.

De iPhone 14 Pro-modellen zagen de introductie van een Always-On Display en Dynamic Island, dus we verwachten dat de iPhone 15 Pro-modellen beide technologieën zullen bieden. Dynamic Island vervangt de inkeping - die nog steeds aanwezig is op de standaard iPhone 14-modellen - door een pilvormige uitsnede die zich uitbreidt met informatie.

Het gerucht gaat dat de iPhone 15 Pro-modellen de fysieke knoppen zullen laten vallen en in plaats daarvan zullen overstappen op een ontwerp met vaste knoppen die gebruikmaken van taptiek. Er zijn ook berichten dat de iPhone 15 Pro-modellen USB-C in plaats van Lightning zullen gebruiken.

Apple iPhone 15 Pro display

Hetzelfde als de iPhone 14 Pro-modellen?

OLED

2000 nits piek helderheid

De Apple iPhone 14 Pro heeft een 6,1-inch OLED display, terwijl de iPhone 14 Pro Max een 6,7-inch OLED display heeft. Het is waarschijnlijk dat Apple voor de Apple iPhone 15 Pro modellen bij OLED blijft en dat we weer een Always-On Display zullen zien, evenals Dynamic Island.

Of Apple vasthoudt aan dezelfde schermformaten is in de geruchten nog niet nader uitgewerkt. Zo ja, dan blijft de resolutie waarschijnlijk ook hetzelfde, samen met de aanpasbare vernieuwingsfrequentie van 120 Hz.

We verwachten ook dat de 2000nits piekhelderheid van de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max wordt doorgetrokken naar de iPhone 15 Pro modellen.

Apple iPhone 15 Pro specificaties en hardware

A17-chip

USB-C

iOS 17

Er zijn nog niet veel geruchten geweest over de hardware en specificaties van de Apple iPhone 15 Pro en 15 Pro Max/Ultra, maar ze zullen ongetwijfeld een processor-upgrade krijgen ten opzichte van hun voorgangers. Nu de iPhone 14 Pro en Pro Max op de A16-chip draaien, is het waarschijnlijk dat de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max naar de A17 gaan.

Volgens een rapport zou deze chip gebaseerd kunnen zijn op een 3nm-proces, maar dat is vooralsnog niet bevestigd.

Elders wordt gezegd dat de iPhone 15 Pro-modellen zullen overstappen op USB-C in plaats van Lightning, zoals hierboven vermeld. De verwachting is dat dit de USB 3.2 of Thunderbolt 3 standaard zal zijn als dit gebeurt.

Qua software is iOS 17 aan de beurt, waarover we ongetwijfeld meer te weten zullen komen tijdens Apple's Worldwide Developer Conference (WWDC). Deze vindt normaal gesproken plaats in juni en het bedrijf onthult dan veel van de functies die naar de nieuwe iPhones en compatibele oudere iPhones komen.

Apple iPhone 15 Pro camera

Drievoudige achtercamera

Nieuwe Sony sensor?

De Apple iPhone 14 Pro en 14 Pro Max hebben beide een drievoudige achtercamera opstelling die bestaat uit een hoofdcamera sensor, ultra-wide camera sensor en een telefoto camera sensor. De hoofdcamerasensor werd in 2022 geüpgraded naar een 48-megapixelsensor, dus het is mogelijk dat Apple deze sensor opnieuw gebruikt voor de iPhone 15 Pro-modellen.

Er zullen ongetwijfeld enkele extra functies worden toegevoegd - net als bij de iPhone 14 Pro-modellen - en het gerucht gaat dat er een Sony-sensor aan boord van de iPhone 15 Pro-modellen zal zijn. Er wordt gezegd dat de sensor het verzadigingssignaal in elke pixel kan verdubbelen, waardoor meer licht kan worden opgevangen, terwijl ook de juiste belichting in verschillende omstandigheden wordt gegarandeerd.

Er wordt beweerd dat gebruikers hierdoor een duidelijke foto van iemands gezicht kunnen maken, zelfs als ze bijvoorbeeld een felle lichtbron achter zich hebben. Voorlopig is er echter nog geen officiële bevestiging dat het in de iPhone 15 Pro-modellen zal zitten, of hoe de resultaten zouden zijn.

Een focus op fotografie is echter zeer waarschijnlijk, dus verwacht verbeteringen ten opzichte van de iPhone 14 Pro modellen in een of andere vorm in deze afdeling.

Apple iPhone 15 Pro geruchten: Alles wat we tot nu toe hebben gehoord

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Apple iPhone 15 Pro modellen.

29 november 2022: Apple iPhone 15 schakelt naar verluidt over op nieuwe "state-of-the-art" Sony beeldsensor

Sony zal naar verluidt de beeldsensor leveren voor de volgende reeks iPhones van Apple. De nieuwe sensor zou het verzadigingssignaalniveau in elke pixel verdubbelen, waardoor meer licht kan worden opgevangen, terwijl ook de juiste belichting in verschillende omstandigheden wordt gegarandeerd.

Er wordt beweerd dat gebruikers hierdoor een duidelijke foto van iemands gezicht kunnen maken, zelfs wanneer deze bijvoorbeeld een felle lichtbron achter zich heeft.

17 november 2022: Apple's Lightning naar USB-C switch zal het meeste voordeel opleveren voor iPhone 15 Pro modellen, beweert analist

Ming-Chi Kuo beweert dat Apple zijn overstap naar USB-C van Lightning voor alle apparaten al volgend jaar zal voltooien - lang voordat de EU-richtlijn dat eist.

De beste Black Friday US deals 2022: Echo, Sony 1000X, Pixel en meer Door Chris Hall · 27 November 2022 Black Friday en Cyber Monday is het grootste verkoopevenement van het jaar en er zijn tal van kortingen beschikbaar.

Zijn rapport onthult dat de hele iPhone 15-lijn de Lightning-poort zal dumpen. Alleen de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max zullen echter de nieuwste USB 3.2 of zelfs Thunderbolt 3 standaard hebben.

28 oktober 2022: Apple iPhone 15 Pro zou fysieke knoppen helemaal kunnen dumpen

Volgens de gerespecteerde industrieanalist Ming-Chi Kuo zouApple de volume- en powerknoppen op zijn volgende iPhone kunnenschrappen.

Het rapport stelt dat de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max "in plaats daarvan een ontwerp met solid-state knoppen zouden kunnen gebruiken". Hij suggereert dat de toestellen in plaats daarvan 'taptische' knoppen krijgen, die werken zoals de homeknop op de iPhones 7 en 8.

26 september 2022: Apple iPhone 15 Pro Max zou iPhone 15 Ultra kunnen gaan heten.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg zou het topmodel van de Apple iPhone 15 Pro Max de iPhone 15 Ultra kunnen gaan heten.

14 september 2022: Apple tipt om 3nm-chiptechnologie te gebruiken in iPhone 15 en Macs uit 2023

Volgens een rapport zou TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) bezig zijn met de ontwikkeling van op 3 nm gebaseerde processors en zouden deze worden gebruikt voor de A17-processor van Apple, die waarschijnlijk de iPhone 15 Pro zal aandrijven.

Geschreven door Britta O'Boyle.