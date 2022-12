Mogelijk komt er geen iPhone SE-vernieuwing in 2024

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De iPhone SE is het betaalbare model in de smartphonefamilie van Apple, maar is er lange tijd in geslaagd om goedkoper uit te komen omdat het zo'n oud ontwerp gebruikte.

Er warengeruchten dat de volgende iPhone SE het ontwerp zou opschuiven naar een volledig schermontwerp, meer zoals de iPhone XR, en eindelijk zou afstappen van de gedateerde thuisknop.

Mijn laatste onderzoek geeft aan dat Apple het massaproductieplan voor de iPhone SE 4 van 2024 waarschijnlijk zal annuleren of uitstellen. Ik denk dat dit komt door de consistent lager dan verwachte verzendingen van iPhones uit het midden- tot lage segment (bijv. SE 3, 13 mini en 14 Plus), - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 21 december 2022

Analist Ming-Chi Kuo trekt dat echter in twijfel en zegt dat hij denkt dat het toestel zal worden geannuleerd of uitgesteld, vanwege slechte verschepingen van low-end iPhone-modellen.

De verandering naar de iPhone SE zal naar verwachting de totale kosten van het toestel verhogen en als Apple er niet in slaagt voldoende volume te verkopen, kan dat het bedrijf ervan weerhouden zich eraan te committeren.

Dat kan als een klap komen voor degenen die wachten op een opgefrist iPhone SE-ontwerp, of die een moderne iPhone in handen willen krijgen die betaalbaar is en alle ondersteuning van het vlaggenschip biedt.

Apple kan ervoor kiezen het huidige iPhone SE-ontwerp te behouden en een deel van de hardware bij te werken en zo een goedkoper ontwerp aan te bieden, maar terwijl de iPhone en de recenter toegevoegde Pro stelselmatig van jaar tot jaar worden bijgewerkt, is de SE minder voorspelbaar.

Er zijn ook een aantal signalen die wijzen op een economische vertraging in de komende jaren en dat zou Apple er ook van kunnen weerhouden te investeren in de ontwikkeling van een nieuwe productlijn.

