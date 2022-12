Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Soms is het een goed idee om je iPhone een fabrieksreset te geven . Misschien doet je telefoon moeilijk en wil je het zelf oplossen voordat je een afspraak maakt bij de Apple Store. Of misschien wilt u alle inhoud van uw iPhone wissen voordat u hem verkoopt of aan iemand anders geeft. Wat de reden ook mag zijn, wanneer u uw iPhone in de fabriek reset, wordt alle inhoud en al uw instellingen en voorkeuren permanent van het toestel verwijderd. Het is dus belangrijk om eerst een back-up te maken om er zeker van te zijn dat je niets belangrijks verliest.

Hoe u uw iPhone volledig wist

Er zijn twee manieren om een iPhone te wissen. De ene manier is via de Instellingen-app op je iPhone. Maar je kunt je iPhone ook met een USB-kabel op een computer aansluiten en vervolgens iTunes gebruiken om de telefoon te wissen. Pocket-lint heeft de instellingenmethode hieronder gedetailleerd omdat het, eerlijk gezegd, de snelste en gemakkelijkste is. Het kan worden gedaan in een paar eenvoudige tikken.

Zet je iPhone aan. Ga naar Instellingen. Scroll naar beneden naar Algemeen. Selecteer Overzetten of iPhone resetten. Om alle gegevens van een iPhone te wissen, tikt u op Alle inhoud en instellingen wissen.

Vanaf daar krijg je een waarschuwingsscherm te zien dat zegt dat het wissen je zal afmelden bij je Apple ID en je persoonlijke gegevens zal verwijderen (inclusief je apps, Apple Wallet informatie, eSIM, en meer). Druk op doorgaan en voer uw wachtwoord in. Op dat moment begint uw telefoon met de fabrieksreset.

Welke iPhone-modellen kun je in de fabriek resetten?

Alle iPhone-modellen kunnen volledig worden gewist, zodat u het toestel kunt verkopen, verhandelen of weggeven zonder bang te zijn dat uw persoonlijke gegevens openbaar worden.

Wat gebeurt er bij een factory reset?

Uw iPhone wordt hersteld alsof hij helemaal nieuw is. Uw Apple ID en geen van uw persoonlijke gegevens staan op het toestel of zijn ermee verbonden.

Wilt u meer weten?

Voordat u een fabrieksreset uitvoert, moet u een back-up maken van de gegevens van uw iPhone. Apple heeft een ondersteuningspagina met details over hoe u dit moet doen, plus meer informatie over fabrieksresets op deze ondersteuningspagina.

