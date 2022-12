Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Naar verluidt voert Apple volgend jaar een belangrijke wijziging door in iOS, waardoor consumenten meer keuzemogelijkheden krijgen om te bepalen waar ze hun apps willen downloaden.

Volgens Bloomberg zal Apple, waarschijnlijk vanaf de iOS 17-update van volgend jaar, gebruikers alternatieve app-winkels laten installeren op hun iOS-apparaten. Deze mogelijkheid zou alleen beschikbaar kunnen zijn in Europa, om te voldoen aan komende EU-regels, en het bedrijf zou alleen de installatie van goedgekeurde apps kunnen toestaan. Toch zou het de eerste keer zijn dat Apple iPhone-gebruikers officieel toestaat apps te installeren van een andere bron dan de eigen App Store. In het verleden konden gebruikers hun iPhones jailbreaken, maar Apple heeft daar natuurlijk lang voor gewaarschuwd.

Bloomberg zegt dat Apple van gedachten is veranderd vanwege de Digital Markets Act (DMA) van de EU. Deze wet verplicht Apple om naast sideloading, waarbij je van het web gedownloade software installeert, ook app stores van derden toe te staan. De EU heeft een schema voor wanneer digitale bedrijven - waaronder Google - aan de wet moeten voldoen, maar de primaire deadline is maart 2024.

Apple overweegt naar verluidt "bepaalde beveiligingseisen te stellen" voordat apps van buitenaf worden toegelaten, waaronder het op de een of andere manier verifiëren ervan en mogelijk zelfs het in rekening brengen van een vergoeding aan gebruikers. Het bedrijf besteedt een "aanzienlijke hoeveelheid middelen aan de bedrijfsbrede inspanning".

Apple heeft ook nog niet besloten hoe het iMessage met andere diensten wil laten samenwerken, een andere regel van de EU DMA, meldt Bloomberg.

Geschreven door Maggie Tillman.