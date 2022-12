Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft zijn veiligheidsfuncties in september 2022 uitgebreid met de aankondiging van Emergency SOS via Satellite, naast Medical ID, Emergency SOS en noodcontacten.

Met de functie Emergency SOS via Satellite kunnen gebruikers die in een compatibel land wonen (VS, VK, Frankrijk, Duitsland en Ierland) en een van de modellen uit de iPhone 14-serie bezitten, contact opnemen met hulpdiensten in gebieden waar ze geen cellulaire of Wi-Fi-verbinding hebben.

We probeerden het uit in Richmond Park op een demomodel om ons een idee te geven van hoe de Emergency SOS via Satellite werkt en wat voor ervaring je kunt verwachten mocht je ooit gewond vast komen te zitten op een berg of vast komen te zitten op een pad.

Hoe Emergency SOS via Satellite werkt

Er is een demomodus beschikbaar voor alle gebruikers van elk van de vier iPhone 14-modellen, die je een idee geeft van wat je kunt verwachten als je de functie Emergency SOS via Satellite gebruikt. In de demo die wij van deze functie kregen, werd de mobiele connectiviteit op systeemniveau uitgeschakeld, zodat de ervaring gedetailleerder is.

De noodoproep via satelliet-interface verschijnt als optie wanneer je contact probeert op te nemen met hulpdiensten in een gebied waar je geen mobiele verbinding hebt. Wanneer de gebruiksvriendelijke interface wordt gestart, verschijnen de volgende vragen en opties, die echter kunnen verschillen afhankelijk van je eerste antwoord. Het onderstaande scenario was toen we Lost or Trapped als eerste antwoord kozen:

Wat is het noodgeval? Probleem met auto of voertuig Ziekte of verwonding Misdaad Verloren of opgesloten Brand

Wie heeft er hulp nodig? Ik Iemand anders Meerdere mensen

Is er iemand gewond? Ja Nee

Wat beschrijft het beste uw noodgeval? Gestrand Gevangen Verdwaald

Is een van deze zaken van toepassing? Steil terrein Water Grot Geen



Als u alle bovenstaande vragen heeft beantwoord, wordt u vervolgens gevraagd of u uw contact(en) voor noodgevallen wilt informeren of niet. Uw gesprek met de hulpdiensten en de locatie kunnen worden gedeeld met uw contactpersoon of contactpersonen.

Zodra een satelliet is gevonden - u wordt geleid om uw telefoon in de juiste richting te bewegen om een satelliet te vinden om het bericht te verzenden - verschijnt er een bericht met een samenvatting van uw antwoorden. Je medische ID en je locatie worden ook naar het Relay Centre gestuurd. Je moet je iPhone naar de satelliet blijven richten en hem in de groene antenne op het scherm houden om berichten te verzenden en te ontvangen.

Je ontvangt dan een bericht terug van het noodrelaiscentrum waarin je wordt gevraagd de locatie van je noodgeval te beschrijven. Het is raadzaam de antwoorden kort en bondig te houden. Er worden je ook vervolgvragen gesteld, bijvoorbeeld waarvandaan je het gebied waar je vastzit bent binnengekomen.

Uw hele uitwisseling met de alarmcentrale wordt in real time naar uw contactpersoon in noodgevallen gestuurd - als u ervoor hebt gekozen deze te delen. Het is mogelijk dat zij de antwoorden eerder krijgen dan jij, als zij een mobiele verbinding hebben, maar dat weet je natuurlijk niet als je op een berg zit.

Hoe werkt de noodoproep via satelliet?

Onze ervaring is dat de SOS-noodfunctie via satelliet heel gemakkelijk te gebruiken is. Je kunt het niet echt fout doen, want je wordt stap voor stap door het hele proces geleid en het is allemaal meerkeuze om het eenvoudig te maken. Dit is natuurlijk erg belangrijk omdat je je handen misschien maar beperkt kunt gebruiken of je moeilijk kunt concentreren.

Er zijn echter een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Ten eerste moet je buiten zijn, het verzenden van berichten duurt langer dan je gewend bent bij standaardberichten en je moet vragen duidelijk en geconcentreerd beantwoorden om snel antwoord te krijgen. Vertel het steunpunt in principe niet je levensverhaal. Ze willen u de hulp bieden die u nodig hebt, niet de naam van uw kat leren kennen.

Tijdens onze demonstratie werd de satelliet op een gegeven moment onderbroken, zodat we een minuut of wat moesten wachten voordat we het bericht konden verzenden. Dit was natuurlijk geen probleem in Richmond Park toen we niet echt gewond waren of vastzaten, maar we kunnen ons voorstellen dat als we het koud hadden op de top van een berg met een gebroken been, het zou voelen als een zeer lange minuut. Afhankelijk van de noodsituatie kan het in sommige gevallen ook lastig zijn om je iPhone binnen het groen te houden om het satellietsignaal te vinden.

Tijdens onze demo hadden we vrij zicht op de lucht, maar het is vermeldenswaard dat als dat niet het geval is, of als je bijvoorbeeld omringd bent door veel bomen, het wat langer kan duren voordat alles doorkomt en de reacties terugkomen. Het is echter een zeer naadloze ervaring, maar verwacht wel dat het langer duurt dan wat je gewend bent van een standaard iMessage- of WhatsApp-bericht.

Dat je hele gesprek in realtime naar je contactpersoon in noodgevallen wordt gestuurd, is een geweldige functie, omdat je hem of haar dan kunt laten weten wat er met je is gebeurd, ook al heb je geen bereik. Je kunt het delen echter op elk moment stoppen door op de blauwe 'Stop'-knop bovenaan je scherm te tikken.

Uw locatie via satelliet verzenden met behulp van Zoek mijn

Naast de mogelijkheid om hulpdiensten via de satelliet te bellen of te sms'en, is het ook mogelijk om uw locatie te verzenden via Find My. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Open de Zoek mijn app

Tik rechtsonder op het tabblad 'Ik'.

Scroll naar beneden naar Mijn locatie via satelliet

Tik op Verstuur mijn locatie

Bevestig Verzend mijn locatie

Richt je iPhone 14 model in de juiste richting om het satellietsignaal te ontvangen

Dat is het. Het wordt verzonden, maar het duurt langer dan normaal.

Is er een demo van Emergency SOS via Satellite?

Ja. Als je in de VS, Canada, het VK, Duitsland, Ierland of Frankrijk woont, kun je de demo van de dienst uitproberen.

Je kunt onze aparte rubriek lezen over hoe je de demo kunt vinden en starten, maar in het kort volg je de onderstaande stappen:

Open Instellingen op je iPhone 14-model

Scroll naar beneden naar Emergency SOS

Scroll naar beneden

Tik op Probeer demo

Geschreven door Britta O'Boyle.