(Pocket-lint) - Apple kondigde Emergency SOS via Satellite aan tijdens zijn evenement in september 2022, tegelijk met de onthulling van de iPhone 14-serie, en nu wordt de functie uitgebreid naar meer landen.

Vanaf 13 december 2022 kunnen iPhone 14-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Duitsland gebruikmaken van de dienst, waarmee je contact kunt opnemen met hulpdiensten als je je in een gebied zonder mobiele of Wi-Fi-dekking bevindt. Mensen in de VS hebben al gebruik kunnen maken van de dienst.

Elk model in de iPhone 14-reeks zal toegang hebben tot de functie, en er is een demomodus - waarover je meer kunt lezen in onze aparte rubriek - om je een idee te geven van wat je kunt verwachten. Je moet iOS 16.1 of hoger hebben om toegang te krijgen, en zodra je de dienst activeert, krijg je twee jaar gratis.

Emergency SOS via Satellite verbindt je met relaiscentra met door Apple opgeleide hulpverleners die namens jou contact opnemen met de hulpdiensten en je de hulp bieden die je nodig hebt. Je kunt alles over Emergency SOS via Satellite lezen in onze aparte rubriek, maar in het kort: als je met je iPhone 14-model 112 of 999 belt of deze nummers sms't, verschijnt er een interface.

Je moet een korte vragenlijst invullen om de juiste hulp te kunnen bieden. U krijgt aanwijzingen waar u uw telefoon naartoe moet richten om verbinding te maken met een satelliet en er wordt een bericht verzonden met uw antwoorden op de vragenlijst, uw locatie, inclusief de hoogte, het batterijniveau van uw iPhone en Medical ID, indien ingeschakeld.

Het transcript tussen u en het relaiscentrum kan in real-time worden gedeeld met uw contactpersoon of contactpersonen voor noodgevallen en het is ook mogelijk om uw locatie via de satelliet te verzenden met behulp van de Zoek mijn app.

SOS via satelliet is beschikbaar voor alle gebruikers van een iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max in de hierboven vermelde landen, evenals in de VS.

