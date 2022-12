Hoe Apple noodoproep via satelliet demomodus te gebruiken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple kondigde de functie Emergency SOS via Satellite aan toen het in september zijn iPhone 14-serie onthulde. Met deze functie kun je contact opnemen met hulpdiensten, zelfs als je ergens bent waar geen mobiele ontvangst is.

Dat kan bijvoorbeeld tijdens een wandeling zijn, of op de top van een berg en je gaat een tekstuitwisseling aan met een speciaal relaisteam dat namens jou contact opneemt met de hulpdiensten en je de hulp geeft die je nodig hebt.

Om te zien wat voor ervaring je krijgt bij het gebruik van Emergency SOS via Satellite op de iPhone 14-modellen, is er een demomodus waarmee je je vertrouwd kunt maken met de wachttijden en het soort berichten dat je via de dienst zult ontvangen.

Hier lees je hoe je de demomodus van Emergency SOS via Satellite kunt starten.

De SOS-noodoproep via satelliet demomodus starten

Om de Emergency SOS via Satellite demomodus te starten, moet je de onderstaande stappen volgen. Houd er rekening mee dat het alleen werkt als je een iPhone 14-model hebt, in een compatibel land woont en de laatste versie van iOS gebruikt.

Open Instellingen op je iPhone Scroll naar beneden naar Emergency SOS Scroll naar beneden tot je de Noodoproep via Satelliet sectie ziet. Tik op Probeer demo Volg de instructies op het scherm

Wat heb je nodig om de noodoproep via satelliet demomodus uit te voeren?

De noodoproep via satelliet is alleen beschikbaar op iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Ze is niet beschikbaar voor oudere iPhone-modellen. Je moet ook iOS 16.1 gebruiken en in een compatibel land wonen. Momenteel zijn dat de VS, het VK, Ierland, Frankrijk en Duitsland.

Geschreven door Britta O'Boyle.