Apple Self Service Repair gaat eindelijk van start in het Verenigd Koninkrijk en Europa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft eindelijk zijn Self Service Repair-programma geïntroduceerd in het Verenigd Koninkrijk en Europa, waarmee gebruikers hun apparaten zelf kunnen repareren met originele onderdelen.

De dienst, die eerder dit jaar in de VS al van start ging voor iPhone-reparaties, biedt de hulpmiddelen en instructies voor eigenaars om hun eigen Apple-apparaten te repareren. Dat geldt ook voor Mac-notebooks die Apple silicium gebruiken.

Momenteel is het alleen beschikbaar voor reparaties aan iPhone SE (3e generatie), iPhone 12 en iPhone 13 modellen, plus M1 MacBooks gebouwd in 2020 en 2021 (Air en Pro).

Je bestelt de onderdelen en het gereedschap in de officiële Apple Self Service Repair Store online, downloadt de instructies en je kunt aan de slag. Je kunt de defecte onderdelen ook retourneren voor recycling en krijgt dan krediet terug van Apple.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Er zijn meer dan 200 afzonderlijke onderdelen en gereedschappen beschikbaar voor de verschillende producten. Apple biedt ook gereedschap te huur aan voor een goedkopere, eenmalige prijs voor het geval je slechts een enkel onderdeel wilt repareren en het niet direct wilt kopen.

"Wanneer een reparatie nodig is, willen we dat klanten veel opties hebben voor een veilige, betrouwbare en zekere reparatie", aldus Jeff Williams, chief operating officer van Apple.

"Daarom zijn we blij dat we Self Service Repair in Europa lanceren, zodat onze klanten direct toegang hebben tot originele Apple onderdelen, gereedschap en handleidingen."

Geschreven door Rik Henderson.