Hoe het alarmgeluid op de iPhone te veranderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In de Klok-app van Apple vind je een functie die miljoenen mensen elke dag gebruiken: de alarmen.

Veel te veel van die mensen gebruiken echter het standaard alarmgeluid dat klinkt wanneer je de telefoon voor het eerst instelt, zonder te weten hoe je dat kunt veranderen.

Volg de onderstaande snelle stappen om uw alarmgeluid en trilpatroon te wijzigen, of bekijk andere iPhone-tips en trucs hier.

Hoe verander je het alarmgeluid van je iPhone?

Je alarmgeluid wijzigen is heel eenvoudig.

Open de Klok-app op je iPhone Tik op het Alarm-gedeelte onderaan het scherm Tik op Bewerken linksboven in het scherm Kies het alarm dat je wilt bewerken en tik erop Tik op Geluid om het menu te openen en een lijst met alternatieven te zien Tik op Trillen om het trilpatroon te wijzigen Tik op Terug en vervolgens op Opslaan als u klaar bent om uw wijzigingen op te slaan.

Dat is het - uw nieuwe alarm is opgeslagen en klaar voor gebruik.

Hoe maak je van een liedje je iPhone-alarm

Als u uw alarm wilt laten rinkelen met een liedje, kunt u dezelfde stappen volgen als hierboven, maar als u in de lijst met alarmtoonopties bent, selecteert u gewoon Nummer bovenaan de lijst.

Dit opent een nieuw menu waarmee u uw iTunes-bibliotheek kunt verkennen en een nummer kunt selecteren. Helaas kunt u geen nummer van een streamingdienst gebruiken, omdat het lokaal op het apparaat beschikbaar moet zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.