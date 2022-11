Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony zal naar verluidt de beeldsensor leveren voor de volgende reeks iPhones van Apple.

De iPhone 15-serie krijgt een nieuwe, "state-of-the-art" sensor van Sony Semiconductor Solutions, zo beweren bronnen in de onderdelenproductie.

De nieuwe sensor zal wedijveren met recente verbeteringen van Samsung. Hij zou het verzadigingssignaal in elke pixel verdubbelen. Hierdoor kan hij meer licht opvangen en tevens de juiste belichting in verschillende omstandigheden garanderen.

Nikkei beweert dat gebruikers hierdoor een duidelijke foto van iemands gezicht kunnen maken, zelfs als er bijvoorbeeld een felle lichtbron achter hen staat.

Apple iPhone 13 aanbiedingen: Ontdek waar je de beste deals kunt vinden voor de nieuwste smartphones Door Conor Allison · 16 juni 2022 Vind een lage prijs voor de Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het stelt ook dat Sony's technologie werkt door "fotodiodes en transistors in afzonderlijke substraatlagen" te plaatsen. Dit maakt het gebruik van meer fotodiodes op een eigen, speciale laag mogelijk.

Er wordt nog niets gezegd over de resolutie van de nieuwe sensor of andere eigenschappen. Noch of deze technologie gepland is voor alle iPhone 15 modellen of alleen de Pro toestellen.

Niettemin lijkt het erop dat de volgende iPhone-generatie een grote upgrade kan ondergaan - niet in de laatste plaats omdat het ook de eerste zal zijn die de Lightning-poort dumpt en in plaats daarvan USB-C gebruikt. Daarmee wordt voldaan aan de nieuwste EU-richtlijn voor oplaadnormen.

Geschreven door Rik Henderson.