iPhone 15 Pro's vibrerende knoppen gehint door onderdelenleverancier

(Pocket-lint) - Temidden van geruchten dat Apple fysieke knoppen op de iPhone 15 Pro zal dumpen, voegt een rapport verdere brandstof toe aan het vuur dankzij opmerkingen van leveranciers.

Geruchten over een stevige iPhone 15 Pro doken voor het eerst op in oktober, waarbij analist Ming-Chi Kuo wees op de verwijdering van mechanische volume- en powerknoppen uit Apples beste iPhones. Nu heeft de CEO van een bedrijf dat verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de realisatie ervan, mogelijk de kat uit de zak gelaten.

Cirrus Logic CEO John Forsyth vertelde tijdens een earnings call dat zijn bedrijf werkte aan een nieuwe component voor de "tweede helft van volgend jaar". In een eerdere brief aan de aandeelhouders werd bevestigd dat dit onderdeel verband houdt met de Taptic Engine-trilmotoren van Apple. Met dat in gedachten denken Barclays-analisten Blayne Curtis en Tom O'Malley dat de knoploze iPHone 15 Pro van Apple nu reëler is dan ooit.

"Als we kijken naar potentiële use cases, is de grootste verandering in nieuwe iPhone-modellen volgend jaar de verwijdering van de knoppen, waarvoor extra drivers voor de haptics engine nodig zouden zijn, waardoor dit de meest waarschijnlijke use case is voor nieuwe content", aldus het tweetal via een investor note gezien door MacRumors.

De enige echte reden om over te stappen op solid-state volume en power knoppen zou zijn om de iPhone 15 Pro modus waterbestendig te maken dan oudere modellen. Het verwijderen van de fysieke knoppen zou de iPhone effectief afsluiten op een manier die anders niet mogelijk is, waardoor water geen weg naar binnen kan vinden.

Als Apple zijn gebruikelijke releasepatronen volgt, kunnen we verwachten dat het bedrijf de iPhone 15 en iPhone 15 Pro modellen in september van 2023 aankondigt, maar verwacht meer lekken lang voor die tijd.

Geschreven door Oliver Haslam.