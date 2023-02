Ming-Chi Kuo, een doorgewinterde smartphone-analist, beweert dat Apple volgend jaar al voor alle toestellen zal overschakelen van Lightning naar USB-C, lang voordat de EU-richtlijn dit eist. Uit zijn laatste rapport blijkt dat de hele iPhone 15-lijn de Lightning-poort zal vervangen.

De standaard iPhone 15 en iPhone 15 Plus-toestellen zullen echter worden uitgerust met USB-C-technologie met lagere specificaties (USB-2.0), zegt hij. Alleen de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max zullen de nieuwste USB 3.2 of zelfs Thunderbolt 3 standaard hebben.

In een reeks berichten op Kuo's Twitter-feed (in het Chinees en herhaald in het Engels) wordt gedetailleerd ingegaan op de veranderingen die volgens hem op komst zijn. Hij suggereert dat "de gebruikerservaring van bedrade transmissie en video-uitvoer aanzienlijk zal worden verbeterd."

Apple heeft al bevestigd dat het in de toekomst met tegenzin zal overschakelen op USB-C voor iPhones, maar dat zou pas in 2024 gebeuren, wanneer de nieuwe inspanningen van de Europese Unie om het opladen van mobiele telefoons in de hele sector te standaardiseren van kracht worden.

Het bedrijf heeft de Lightning-poort al gedumpt voor zijn instapmodel, de iPad van de 10e generatie, en het nieuwste model heeft nu USB-C. Nu lijkt het erop dat de iPhones snel zullen volgen.