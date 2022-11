iPhone 14 Noodoproep via satelliet komt in december naar Europa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple bevestigt dat de functie Emergency SOS via Satellite vanaf 15 november beschikbaar is in de Verenigde Staten en Canada en in december in sommige Europese landen.

De functie, waarmee mensen volgens Apple hulp kunnen oproepen als ze buiten het bereik van mobiele en Wi-Fi-verbindingen zijn, is beschikbaar op alle iPhone 14-modellen. Apple had eerder gezegd dat de functie in november in de Verenigde Staten live zou gaan, maar had niet gezegd wanneer andere landen online zouden komen.

Apple heeft bevestigd dat Emergency SOS via Satellite in december naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Ierland komt, al heeft het nog niet bevestigd op welke datum. Het bedrijf heeft wel bevestigd dat degenen die gebruik willen maken van de functie iOS 16.1 of hoger moeten hebben geïnstalleerd - zorg er dus voor dat je alles op orde hebt voordat je op je volgende wandeltocht gaat.

De Emergency SOS via Satellite-functie maakt gebruik van Globalstar-satellieten en kan een kleine hoeveelheid gegevens naar een dispatcher sturen, die deze gegevens vervolgens kan doorgeven aan hulpdiensten. Apple zegt te hebben samengewerkt met hulpverleners om hen in staat te stellen de benodigde informatie te verzamelen en tegelijkertijd de hoeveelheid gegevens die naar de satellieten moet worden gestuurd te beperken. Het resultaat is dat er slechts 15 seconden heldere hemel nodig is om een noodbericht door te sturen.

Apple heeft ook bevestigd dat er een demomodus beschikbaar zal zijn, zodat mensen de functie kunnen testen zonder een noodoproep te genereren.

Geschreven door Oliver Haslam.