Apple naar verluidt '4 jaar verwijderd' van concurrentie met Google Search

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Naar verluidt is Apple nog minstens vier jaar verwijderd van de concurrentie met Google op het gebied van zoekmachines, en het bedrijf verliest ook nog eens talent.

Een nieuw rapport wijst op veranderingen binnen Apple waarbij het bedrijf Laserlike heeft gekocht, een bedrijf dat is opgericht door Google-technici en zich richt op AI-nieuws. Maar een aantal van de werknemers die bij die overname betrokken waren, zijn nu vertrokken - en ze zijn ook teruggegaan naar Google.

The Information meldt dat Apple Laserlike in 2018 kocht en medeoprichter Srinivasan Venkatachary de leiding gaf over het zoekteam van het bedrijf, waar minstens 200 mensen onder werkten. Dat team was naar verluidt verantwoordelijk voor het werken aan zaken als Spotlight en de spraakassistent Siri.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Nu wordt echter gemeld dat Venkatachary is teruggekeerd naar Google voor een rol als vice president of engineering. En ook anderen, waaronder Laserlike medeoprichters Steven Baker en Anand Shukla, zijn teruggekeerd naar Mountain View.

Het verlies van dergelijk talent zou Apple in een nadelige positie kunnen brengen bij zijn pogingen om zijn eigen zoekmogelijkheden te verbeteren, vooral nu de geruchten over zijn voornemen om met Google te concurreren blijven opborrelen.

Wat betreft de vraag of Apple serieus de strijd kan aangaan met Google in een sector die het al jaren in handen heeft, lijkt het van niet. In ieder geval nog niet. "Apple is nog minstens vier jaar verwijderd van de lancering van een potentiële vervanger van Google Search", aldus het rapport, dat zich beroept op een niet nader genoemde bron die met het team in kwestie heeft samengewerkt. Ze zeggen verder dat een verhoging van het budget nodig zou zijn, terwijl een deal om Microsoft's Bing of soortgelijke zoekmachine aan boord te halen ook zou helpen.

Waarom Apple zou willen concurreren met Google is niet meteen duidelijk. Google betaalt Apple tot 12 miljard dollar per jaar om van zijn zoekmachine de standaard te maken op iPhones over de hele wereld.

Beste smartphone 2022: Wij testen, beoordelen en rangschikken de beste mobiele telefoons die te koop zijn Door Chris Hall · 30 september 2022 Wat zijn de beste smartphones in 2022? We testen de nieuwste opties van Google, Apple, Samsung, Oppo en nog veel meer om erachter te komen.

Geschreven door Oliver Haslam.