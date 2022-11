Apple waarschuwt dat levering iPhone 14 Pro opdroogt dankzij COVID-19

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft gewaarschuwd dat de levering van iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max hardware zal worden getroffen door de aanhoudende COVID-19 beperkingen bij zijn primaire leverancier.

De voorraden iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max toestellen waren al matig voor verschillende opslagcapaciteiten en kleurconfiguraties, maar volgens Apple kan het nog erger worden.

Apple laat in een verklaring weten dat "COVID-19 beperkingen tijdelijk van invloed zijn geweest op de primaire iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max assemblagefabriek in Zhengzhou, China". Als gevolg daarvan "draait de fabriek momenteel op aanzienlijk verminderde capaciteit". Dat betekent dat de leveringen van nieuwe toestellen naar verwachting lager zullen uitvallen dan aanvankelijk werd gehoopt, waardoor mensen die een nieuwe iPhone in de winkel willen kopen, mogelijk moeten wachten. Vóór de aankondiging van dit weekend waren de leveringsramingen al wekenlang.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"We verwachten nu minder iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zendingen dan we eerder hadden verwacht en klanten zullen een langere wachttijd hebben om hun nieuwe producten te ontvangen", aldus de verklaring van Apple, alvorens te zeggen dat het bedrijf nauw samenwerkt met zijn productiepartner om de zaken weer op gang te krijgen.

De partner in kwestie is Foxconn, waarvan eerder werd gemeld dat de fabriek het middelpunt was van een industriële lockdown. Op dat moment werd gedacht dat de gevolgen voor Apple minimaal zouden zijn, omdat Foxconn al een gesloten circuit had gecreëerd: werknemers die ter plaatse wonen, eten hun maaltijden in hun slaapzaal om het risico dat ze het virus oplopen te verkleinen.

Met name de iPhone 14 en iPhone 14 Plus worden niet getroffen, twee toestellen die in andere fabrieken worden gemaakt, maar waar naar verluidt ook minder vraag naar is dan naar hun Pro-toestellen.

Geschreven door Oliver Haslam.