Siri zou sneller dan ooit kunnen worden met een vereenvoudigde 'Siri' trekker

(Pocket-lint) - Naar verluidt wil Apple de beroemde "Hey Siri"-zin overboord gooien en in plaats daarvan de assistent gewoon "Siri" laten zeggen.

Alle digitale spraakassistenten vereisen dat gebruikers een specifieke zin zeggen om hun aandacht te trekken, waarbij "Hey Siri" jarenlang de favoriete zin van Apple is geweest. Maar volgens een nieuw rapport van Bloomberg's Mark Gurman, die schrijft via zijn wekelijkse Power On nieuwsbrief, staat dat op het punt te veranderen.

Gurman meldt dat Apple al bezig is met het testen van het verwijderen van "Hey" uit de startzin, waardoor mensen sneller en gemakkelijker handsfree een Siri-verzoek kunnen doen. Hoewel iPhones en andere Apple-apparaten Siri kunnen oproepen met een druk op de knop, is het de spraakgestuurde functie die soortgelijke assistenten zo nuttig maakt. En Apple hoopt dat het korter maken van de trigger ervoor zorgt dat mensen het sneller kunnen gebruiken op HomePods en andere apparaten, zoals de iPhone 14.

Maar hoewel Gurman opmerkt dat dit "een kleine verandering lijkt", is het eigenlijk ingewikkelder dan velen denken. "De overstap maken is een technische uitdaging die een aanzienlijke hoeveelheid AI-training en onderliggend ingenieurswerk vereist", zegt hij. Naar verluidt zit Apple al midden in die training, waarbij medewerkers zelf "Siri" gebruiken in een poging de assistent op snelheid te krijgen.

Gurman wijst ook op het feit dat Siri meerdere accenten en dialecten moet kunnen begrijpen als een ander struikelblok, waarbij de vorige "Hey Siri"-trigger Siri meer woorden gaf waaruit de bedoeling van de gebruiker kon worden afgeleid. Door een van die woorden te schrappen, riskeert Apple onbedoelde triggers of simpelweg dat Siri helemaal niet reageert.

De éénwoordige triggerzin is echter geen nieuw idee. Alexa, Amazons eigen digitale assistent, doet het prima. Maar "Alexa" is een complexer woord met een extra lettergreep in vergelijking met "Siri", waardoor software het gemakkelijker oppikt.

Geschreven door Oliver Haslam.