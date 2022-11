Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je een nieuwe iPhone-gebruiker bent, vraag je je misschien af hoe voicemail werkt op je nieuwe telefoon. Apple noemt de voicemailfunctie in de standaard Telefoon-app van de iPhone "visuele voicemail".

Visuele voicemail is compatibel met bepaalde carriers en toont een echte visuele lijst van je berichten. Je kunt kiezen welke je wilt afspelen en verwijderen zonder ze allemaal te hoeven beluisteren. Je kunt ook transcripties zien (in sommige Engelstalige landen), wat betekent dat je berichten in tekst worden omgezet. Als je nieuwsgierig bent naar visuele voicemail, inclusief hoe je het instelt, is hier alles wat je moet weten.

Voicemail instellen op iPhone

Eerste keer voicemail instellen

De eerste keer dat u op Voicemail tikt in de Telefoon-app, wordt u gevraagd een voicemailwachtwoord aan te maken en uw voicemailbegroeting op te nemen.

Open de Telefoon-app en tik op het tabblad Voicemail. Tik op Nu instellen. Maak een voicemailwachtwoord aan. Kies een begroeting: Standaard of Aangepast Als u Aangepast kiest, kunt u een nieuwe begroeting opnemen.

Voicemails afspelen en verwijderen op de iPhone

Siri

Om een voicemailbericht af te spelen, te delen of te verwijderen, kun je Siri simpelweg iets vragen als: "Speel de voicemail van Maggie af".

Telefoon app

Je kunt naar Voicemail gaan in de Telefoon app op je iPhone om je berichten volledig te beheren.

Open de Telefoon-app. Tik op het tabblad Voicemail en tik vervolgens op een bericht. Doe een van de volgende dingen: Speel het bericht af: Tik op de knop Afspelen.

Het bericht delen: Tik op de knop Delen

Het bericht verwijderen: Tik op de knop Prullenbak.

Opmerking: Berichten worden bewaard totdat u of uw provider ze wist. Om een verwijderd bericht te herstellen, tikt u op Verwijderde berichten, tikt u op het bericht en vervolgens op Verwijderen.

Hoe bekijk ik voicemail transcripties op de iPhone?

Transcripties van voicemail maken deel uit van de visuele voicemailfunctie - maar zijn beperkt tot de iPhone 6s of nieuwer. U hoeft de transcripties niet in te schakelen. Ze verschijnen automatisch in het tabblad Voicemail bij elk bericht.

Open de Telefoon-app en navigeer naar het tabblad Voicemail. Tik op een voicemail om deze te transcriberen. Als de voicemail nog niet eerder is getranscribeerd, zie je mogelijk "Transcribing Voicemail...". De transcriptie zou spoedig moeten verschijnen. Als je de voicemail opnieuw bezoekt, zou de transcriptie moeten verschijnen als je erop tikt. Mogelijk zie je enkele spaties als Apple niet kan bepalen wat de beller heeft gezegd.

Zo weet je of je iPhone visuele voicemail ondersteunt

Visuele voicemail is alleen beschikbaar op de iPhone van bepaalde providers in bepaalde landen of regio's. De volledige lijst met ondersteunde providers in de VS vind je hier en in Europa hier.

Hoe u uw berichten kunt beluisteren als de voicemail niet werkt

Als de visuele voicemail niet werkt, om welke reden dan ook, kun je toch proberen je berichten te beluisteren vanaf je iPhone (of zelfs vanaf een andere telefoon in de VS en Canada).

Op je iPhone: Tik op het tabblad Voicemail in de Telefoon-app en volg de instructies van Apple om je berichten te openen.

Of, vanaf een andere telefoon in de VS of Canada: Bel uw nummer, druk op * of # (afhankelijk van de provider) om uw begroeting te omzeilen en voer vervolgens uw voicemailwachtwoord in. Als je buiten de VS en Canada woont, neem dan contact op met je provider voor instructies over hoe je je voicemails kunt openen zonder de Telefoon-app/visuele voicemail.



Zo wijzigt u uw voicemailwachtwoord op de iPhone

Ga op uw iPhone naar Instellingen > Telefoon > Wachtwoord voicemail wijzigen en voer een nieuw wachtwoord in. Dat is het.

Je voicemail begroeting wijzigen op iPhone

Om uw begroeting op elk moment te wijzigen, opent u de Telefoon-app, tikt u op het tabblad Voicemail en gaat u naar Begroeting. Vanaf daar pas je je voicemail begroeting aan. Simpel.

Wil je meer weten?

Kijk op Apple's ondersteuningspagina voor iPhone-voicemails voor meer details.

