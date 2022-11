iPhone 15 gebruikt 5G-modem van Qualcomm omdat die van Apple nog niet klaar is

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na de verwachting dat Apple zijn eigen 5G-modem zou gebruiken vanaf de iPhone 15, zegt Qualcomm nu dat het in plaats daarvan de "overgrote meerderheid" zal leveren.

Apple is bezig geweest met het bouwen van zijn eigen 5G-modem sinds het oppakken van wat er over was van Intels modembedrijf in 2019, maar het ging altijd tijd kosten om het klaar te krijgen voor gebruik in iPhones. Dat zou aanvankelijk gebeuren in 2023 met de lancering van de iPhone 15, waarbij Qualcomm zelf al had gezegd dat het verwachtte het grootste deel van zijn Apple-activiteiten te verliezen. Nu niet meer.

Opmerkingen in een document bij het winstrapport van Qualcomm van woensdag bevestigden dat het nu verwacht volgend jaar de "overgrote meerderheid" van de modems voor de telefoons van Apple te leveren.

Er was echter al een suggestie dat deze stap in de kaarten lag. Analist Ming-Chi Kuo zei eerder dit jaar dat hij geloofde dat Apple's eigen 5G-modem "mislukt" was. Verwacht wordt dat Apple in de toekomst nog steeds voorstander is van een overstap naar eigen modems, maar dat zal nu niet in 2023 gebeuren.

De wens van Apple om alle aspecten van de iPhone-productie te controleren is natuurlijk niet nieuw. Het bedrijf ontwerpt al zijn eigen chips en laat ze door TSMC bouwen, terwijl het voor iPads en Macs een vergelijkbaar verhaal is dankzij de recente overgang naar eigen silicium van Apple. De verwijdering van Intel uit Apple's Mac line-up zorgt ervoor dat het bedrijf niet langer gebonden is aan de eigen CPU roadmap van de chipmaker. Daardoor heeft Apple meer controle over wanneer het zijn Macs uitbrengt.

Als alles volgens de vorige release cadrages verloopt, kunnen we verwachten dat Apple zijn iPhone 15 line-up in of rond half september 2023 aankondigt.

