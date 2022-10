iPhone 15 Pro krijgt geen nieuwe 8P-camera zoals eerder werd gesuggereerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volgens recente geruchten zouden de iPhone 15 Pro en Pro Max (of Ultra, zoals hij mag heten) een verbeterde "8P"-achtercamera krijgen. Vooraanstaand industrieanalist Ming-Chi Kuo beweert nu echter dat dit niet zal gebeuren.

Een 8P-camera maakt gebruik van acht plastic elementen in een enkele achterste cameralens, (over het algemeen) ontworpen om vervorming te verminderen in plaats van de zoom of focus te vergroten. Dat Apple de verhoging (één extra element ten opzichte van de iPhone 14 Pro) zou overwegen is niet ongebruikelijk, hoewel Kuo op Twitter postte dat hij niet gelooft dat dit het geval is.

"Ik denk dat de adoptie van een 8P-lens door de iPhone 15 Pro-serie volgens de geruchten waarschijnlijk niet zal uitkomen", schreef hij.

Ik denk dat het niet waarschijnlijk is dat de iPhone 15 Pro-serie een 8P-lens gaat gebruiken - (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 30 oktober 2022.

Het is waarschijnlijker dat Apple zich voor de Max (Ultra) versie van zijn volgende iPhone Pro zal concentreren op de eveneens geruchte periscooplens, waarbij eerdere geruchten ook wijzen op een bump naar 10x optische zoom voor het toestel.

Dit zal belangrijk zijn, als het waar is, aangezien de huidige iPhone 14 Pro Max 3x optische zoom biedt - net als de iPhone 14 Pro.

Waarom alleen de grootste van de twee de verhoging krijgt, weten we niet zeker. Maar het zal welkom zijn op welk toestel het ook komt.

Geschreven door Rik Henderson.