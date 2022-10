Apple iPhone 15 Pro zou fysieke knoppen helemaal kunnen dumpen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volgens de gerespecteerde industrieanalist Ming-Chi Kuo zou Apple de volume- en powerknoppen op zijn volgende iPhone kunnen laten vallen.

In zijn laatste rapport staat dat de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max "mogelijk een ontwerp met solid-state knoppen" krijgen. Hij suggereert dat de toestellen in plaats daarvan 'taptische' knoppen krijgen, die werken zoals de homeknop op de iPhones 7 en 8. Die trilt zachtjes als je op de knop drukt.

Deze trilt zachtjes als je op dat gebied drukt, wat de indruk geeft van een fysieke knop, maar zonder een verhoogd gebied.

De "taptische motoren" vanApple zullen zich aan de linker- en rechterzijde van de telefoon(s) bevinden, net als de huidige volume- en powerknoppen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

(1/6)

Uit mijn laatste onderzoek blijkt dat de volumeknop en powerknop van twee high-end iPhone 15/2H23 nieuwe iPhone-modellen mogelijk een solid-state knopontwerp (vergelijkbaar met het ontwerp van de homeknop van iPhone 7/8/SE2 & 3) aannemen ter vervanging van het fysieke/mechanische knopontwerp - (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 28 oktober 2022

De huidige leveranciers van Apple's taptic engine technologie, Luxshare ICT en AAC Technologies, zullen profiteren van toegenomen orders, concludeert hij.

Interessant genoeg denkt hij ook dat leveranciers van Android-telefoons dan zullen volgen: "De verwachting is dat high-end Android smartphones ook het ontwerp van Apple zullen volgen om nieuwe verkooppunten te creëren, wat structureel positief is voor de vibratorindustrie voor mobiele telefoons," twitterde Kuo.

Andere recente geruchten over de high-end iPhone refresh van volgend jaar omvatten meer RAM, mogelijke USB-C aanname (dankzij de EU-richtlijn) en meer zoom op de hoofdcamera. Er was een eerdere suggestie dat de iPhone 15 Pro Max zou kunnen worden omgedoopt tot Ultra, maar dat is een beetje stil geworden de laatste tijd.

Geschreven door Rik Henderson.