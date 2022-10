iMessage op Android zou een 'wegwerpproduct' zijn, aldus Apple

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wachten op Apple om iMessage naar Android te brengen lijkt op dit moment een dwaas spel, met het bedrijf dat zegt dat het een "wegwerp" product zou zijn.

De kans dat Apple iMessage naar Android brengt was al klein, maar lijkt nu bijna nihil. Dat is nadat de senior vice president Software Engineering van het bedrijf, Craig Federighi, gisteren over het onderwerp sprak tijdens het Tech Live evenement van de Wall Street Journal. Tijdens dat evenement werd hem gevraagd naar het vooruitzicht om Android-gebruikers wat blauwe bellenliefde te geven. Zijn antwoord was vrij duidelijk.

"Als we een markt gaan betreden en een applicatie gaan bouwen, moeten we er op een manier in zitten die een verschil gaat maken", zei Federighi over de mogelijkheid dat Apple een iMessage-app voor Android gaat bouwen. Hij voegde eraan toe dat het door veel klanten zou moeten worden gebruikt en een geweldige ervaring zou moeten hebben.

Zo niet, dan zou de tijd die is besteed aan iMessages op Android voor niets zijn geweest. "Als we gewoon een app hadden verscheept die geen kritische massa had gekregen op andere platforms, zou dat ons belemmerd hebben om te innoveren op alle manieren waarop we willen innoveren", zei hij. Vervolgens zei hij dat het idee van iMessage op Android een "weggegooid" idee was, eraan toevoegend dat het "de wereld niet zou dienen". Daar zouden Android-gebruikers met iPhone-dragende vrienden het echter niet mee eens kunnen zijn.

De weigering van Apple om iMessage naar Android te brengen is al lang een twistpunt, net als de weigering van Apple om RCS-ondersteuning toe te voegen aan de Berichten-app op iPhones.

In werkelijkheid weet Apple dat iMessage dient als een lock-in feature voor iPhone-kopers - iets wat Federighi zelf toegaf in een e-mail uit 2013 toen hij toegaf dat hij "bezorgd was dat iMessage op Android gewoon zou dienen om [een] obstakel weg te nemen voor iPhone-gezinnen die hun kinderen Android-telefoons geven".

