Apple bevestigt overstap naar USB-C... bye bye Lightning

(Pocket-lint) - Apple heeft officieel de overstap naar USB-C bevestigd voor toekomstige apparaten, waaronder de iPhone, AirPods en accessoires.

In een fireside chat met The Wall Street Journal, zoals uitgezonden op Twitter, onthulde Greg Joswiak, senior vice president worldwide marketing van het bedrijf, dat Apple zal overstappen op USB-C vanwege de nieuwe EU-richtlijnen, maar gelooft niet dat het de juiste zet is:

"Overheden doen wat ze moeten doen. Uiteraard moeten wij ons eraan houden. We hebben geen keuze. Maar wij denken dat het voor het milieu en voor onze klanten beter was geweest als de overheid niet zo dwingend was geweest", zei hij tegen presentatrice Joanna Stern.

In zijn toelichting onthulde Joswiak dat de ruzie met de EU oorspronkelijk 10 jaar geleden begon over Micro USB en dat Apple's oplossing destijds was om USB-stroomadapters aan te bieden die verschillende soorten kabels konden accepteren:

"We kwamen op, wat wij dachten, een betere plek - dat is om stroomadapters te hebben met afneembare kabels en je kiest de kabel die geschikt was voor je apparaat. Of dat nu een van ons is of van iemand anders.

"Wat je daardoor kon doen is meer dan een miljard mensen die [de Lightning-kabel] hebben, laten gebruiken wat ze al hebben en niet verstoord worden, en een lading e-waste veroorzaken. Want wat ga je na verloop van tijd met deze kabels doen - miljarden?"

De nieuwe EU-uitspraak verwerpt die bewering echter en heeft het gebruik van USB-C op toekomstige apparaten (vanaf 2024) verplicht gesteld.

Dat betekent dat de iPhone - mogelijk vanaf de iPhone 16 - USB-C-connectiviteit zal gaan gebruiken, net als alle andere draagbare apparaten van Apple. De MacBooks en iPad Pro-modellen maken al gebruik van de standaard voor opladen en gegevensoverdracht.

Geschreven door Rik Henderson.