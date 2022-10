iPhone 15 Pro krijgt meer RAM, Pro Max zoom upgrade, zegt analist

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple's iPhone 15 Pro zal profiteren van meer RAM, een USB-C-poort en meer, zegt een analist - maar de iPhone 15 Pro Max zal degene zijn die je wilt hebben.

Dat komt omdat Apple de iPhone 15 Pro Max naar verluidt een nieuwe periscooplens zal geven, waardoor deze kan profiteren van verhoogde zoommogelijkheden tot wel 10x. De huidige maximale zoom die een iPhone biedt is slechts 3x, waardoor de potentiële camera-upgrade van volgend jaar een grote is voor fotografen.

Apple heeft misschien nog maar net zijn iPhone 14 en iPhone 14 Pro toestellen uitgebracht, maar we kunnen erop vertrouwen dat er volgend jaar meer iPhones komen. Analisten van Trendforce denken dat Apple naast de verwachte USB-C upgrade ook nieuwe chips zal toevoegen, maar waarschijnlijk alleen in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Dit jaar gebruikt de iPhone 14 dezelfde A15 Bionic als de iPhone 13-serie van vorig jaar. Maar wie een iPhone 14 Pro of iPhone 14 Pro Max koopt, krijgt in plaats daarvan een nieuwe A16 Bionic. Die differentiatie zal volgend jaar waarschijnlijk worden voortgezet, aldus de analisten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Andere verschillen tussen de Pro- en niet-Pro-modellen zijn waarschijnlijk meer RAM in de duurdere modellen, meldt Trendforce. Alle iPhone 14- en iPhone 14 Pro-modellen hebben momenteel 6 GB RAM, maar er wordt nu gedacht dat de Pro-modellen van volgend jaar 8 GB zullen hebben, mogelijk om te helpen met de verwerkingskracht die nodig is voor eventuele nieuwe functies die aan het camerasysteem worden toegevoegd, waaronder die 10x zoom.

Trendforce verwacht dat volgend jaar geen door Apple ontworpen 5G-modems zullen worden gebruikt, hoewel de modellen van 2024 eindelijk zouden kunnen afstappen van Qualcomm. Apple werkt aan eigen modemtechnologie sinds het kopen van Intels modemactiviteiten, maar heeft tot nu toe vastgehouden aan Qualcomm-onderdelen terwijl de ontwikkeling doorgaat.

Als alles volgens het schema van de afgelopen jaren verloopt, kunnen we verwachten dat Apple de iPhone 15 in september 2023 aankondigt.

Geschreven door Oliver Haslam.