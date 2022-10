Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je een nieuwe iPhone hebt, of je probeert het gebruik van een iPhone die je al een tijdje hebt op te frissen, vraag je je misschien af hoe je apps kunt bijwerken.

Wat vroeger een groot onderdeel was van de App Store-ervaring op iOS, met een eigen sectie en meldingen om je te laten weten wanneer updates nodig waren, is een stuk subtieler geworden. Maar volg de onderstaande stappen en je kunt je apps in een mum van tijd bijwerken.

Hoe apps bijwerken op de iPhone

De App Store blijft onze bestemming voor het bijwerken van apps - volg de onderstaande stappen.

Open de App Store op je iPhone Tik op je profielafbeelding in de rechterbovenhoek van het scherm Zodra je profiel is geopend, scroll je naar beneden tot je een lijst met geïnstalleerde apps ziet Tik op "Bijwerken" naast de apps die de optie hebben, om ze handmatig bij te werken.

Dat is het - u werkt nu apps bij (en een handige knop Alles bijwerken bovenaan de lijst doet dit in een grote batch voor u).

Als je gewoon een lijst met apps ziet met "Open" ernaast, hebben we goed nieuws - je hebt geen updates die je kunt doen, dus al je apps zijn up-to-date.

Hoe automatische updates inschakelen op de iPhone

Als u wilt dat uw telefoon deze updates voor u afhandelt (zoals de meesten van ons), volgt u gewoon de onderstaande stappen om te controleren of automatische updates zijn ingeschakeld (of uitgeschakeld, zoals u verkiest).

Open de Instellingen-app op je iPhone Scroll naar beneden naar App Store en tik op de instellingen Controleer onder Automatische downloads of App-updates is in- of uitgeschakeld, zoals je wilt.

Hierdoor zal je telefoon automatisch updaten of niet, wat voor jou makkelijker is.

