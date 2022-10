Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft op 24 oktober iOS 16.1 uitgebracht, met een aantal functies bovenop de functies die in september met iOS 16 werden uitgebracht.

De nieuwe functies omvatten de mogelijkheid om de Fitness+ abonnementsdienst van het bedrijf te gebruiken zonder Apple Watch, maar het voegt ook iCloud Shared Library en ondersteuning van derden voor de functie Live Activities toe, evenals Live Activities die verschijnen in Dynamic Island.

Bovendien is het batterijpercentage toegevoegd aan het batterijpictogram in de statusbalk, is er een optie voor Clean Energy Charging en is er ondersteuning voor Matter toegevoegd. Er zijn ook een paar andere functies, zoals de mogelijkheid om de Portemonnee-app te verwijderen en er is een bijgewerkte gebruikersinterface wanneer je de tool voor het bewerken van schermafbeeldingen sluit.

Om ervoor te zorgen dat je iPhone de laatste versie van de iOS-software - iOS 16.1 - draait, volg je onderstaande stappen:

Open Instellingen op je iPhone Tik op Algemeen Ga naar Software-update Als je iOS 16.1 draait, zal het je vertellen dat je iPhone up-to-date is en 16.1 vermeldt. Zo niet, dan verschijnt iOS 16.1 hier, met daaronder een knop 'Downloaden en installeren'. Tik op Downloaden en installeren Voer het wachtwoord van uw iPhone in Ga akkoord met de voorwaarden Tik nogmaals op 'Akkoord' Kies of u mobiele data wilt gebruiken om het downloaden van de update voort te zetten als u de Wi-Fi verlaat iOS 16.1 zal dan beginnen met downloaden

Geschreven door Britta O'Boyle.