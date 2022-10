Het USB-C iPhone-mandaat van de EU is nu officieel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Europese Unie (EU) heeft vandaag haar definitieve goedkeuring gegeven aan een mandaat voor een reeks elektronische apparaten om vanaf 2024 een gemeenschappelijke oplader te gebruiken.

Het zat er al een hele tijd aan te komen, maar vandaag heeft de EU de definitieve nagel aan de doodskist van Apple's Lightning en andere soortgelijke connectoren gezet en geëist dat ze allemaal worden vervangen door USB-C.

Jozef Síkela, minister van Industrie en Handel, sloeg de spijker op zijn kop toen hij vandaag via een persbericht de redenen voor het mandaat besprak. "We hebben allemaal minstens drie opladers voor mobiele telefoons thuis," zei Síkela, en hij voegde eraan toe dat "het zoeken naar de juiste oplader, thuis of op het werk, behoorlijk vervelend kan zijn". Hij heeft geen ongelijk.

Maar er zijn meer redenen voor deze stap dan alleen ergernis. Síkela zegt dat "deze opladers elk jaar goed zijn voor 11.000 ton elektronisch afval", en denkt dat één oplaadkabel voor meerdere apparaten dat zal helpen verminderen. Of dat lukt of niet, zal de tijd leren.

De iPhone van Apple is het duidelijke doelwit van dit nieuwe mandaat, maar andere producten zullen er ook mee te maken krijgen. De AirPods van Apple zelf moeten tegen 2024 ook overschakelen op USB-C, terwijl een lange lijst van betrokken producten e-readers, muizen en toetsenborden, navigatiesystemen en meer omvat. Laptops vallen nu nog niet onder de nieuwe regels, maar dat zal wel gebeuren: "40 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn".

Apple is van zijn kant al begonnen met de overgang van Lightning naar Lightning. Bij de tablets draait het nu allemaal om USB-C, terwijl de aanstaande iPhone 15 naar verwachting ook van de nieuwe connector zal zijn voorzien.

Geschreven door Oliver Haslam.