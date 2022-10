iPhone-truc: een gesprek in de wacht zetten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn een aantal tips en trucs verborgen in de iOS software, van het maken van een volledige webpagina screenshot tot het gebruiken van de achterkant van je iPhone als geheime knop.

Wist je echter dat het ook mogelijk is om een gesprek in de wacht te zetten? Dat is makkelijk als er een ander gesprek binnenkomt en je al in gesprek bent, want de optie verschijnt op het scherm.

Er is echter een manier om een gesprek in de wacht te zetten als er geen ander gesprek binnenkomt - het is gewoon een verborgen truc. Hier leest u hoe.

Een gesprek in de wacht zetten op de iPhone

Er zijn verschillende redenen waarom je een gesprek in de wacht wilt zetten. Een van die redenen kan natuurlijk zijn dat er een ander gesprek binnenkomt, en zoals gezegd biedt iPhone die mogelijkheid.

Maar het kan ook zijn dat u iemand aan de deur moet spreken, of een gesprek op een andere telefoon moet aannemen, of misschien hebt u gewoon een paar minuten nodig.

Als u een gesprek in de wacht wilt zetten op uw iPhone en er komt geen ander gesprek door, volg dan de onderstaande stappen.

Terwijl u in gesprek bent op uw iPhone, houdt u de mute-knop ingedrukt. Je moet hem een paar seconden ingedrukt houden. De persoon aan de andere kant wordt dan in de wacht gezet. Tik nogmaals op de wachtknop om hem uit de wacht te halen. Dat is het!

