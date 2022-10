Hoe een gebroken iPhone-oplaadkabel te repareren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De reeks iPhones van Apple bevat een aantal zeer indrukwekkende telefoons, en ze gebruiken allemaal nog steeds dezelfde Lightning-poort als hun belangrijkste oplaadmechanisme, samen met de optie van draadloos opladen.

Als u merkt dat het aansluiten van uw iPhone op een Lightning-kabel die is aangesloten op de stroom niet opladen, maar er zijn een paar wegen die u kunt verkennen om erachter te komen waarom het niet werkt.

Hoe een kapotte iPhone-oplaadkabel te repareren

Als je hebt geprobeerd de kabel aan te sluiten op verschillende stroombronnen (laptops, draagbare batterijen of een oplaadstekker), dan ben je er misschien steeds meer van overtuigd dat het aan de kabel ligt.

In dit geval is het voor de meeste mensen het eenvoudigst om de kabel weg te gooien en een nieuwe te kopen - u kunt vervangende kabels van Apple kopen als u een kwaliteitsgarantie wilt, maar er zijn ook veel lightning-kabels van derden verkrijgbaar via bijvoorbeeld Amazon.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

squirrel_widget_2827608

Soms zullen kabels verslechteren, zodat ze met tussenpozen werken, of alleen werken in bepaalde zorgvuldig gerangschikte posities, en als dat het geval is voor u, zouden we adviseren een vervanging te kopen voordat u merkt dat het helemaal niet werkt en voordat het elektrische schade dreigt te veroorzaken.

De connector van uw iPhone-oplader repareren

Als u echter denkt dat u iets wilt proberen voordat u uw Lightning-kabel opgeeft, kunt u de connectors aan het uiteinde van de kabel die op uw telefoon is aangesloten, schoonmaken.

Als deze vuil zijn, kan dat een probleem zijn voor het opladen, maar met een wattenstaafje en wat isopropylalcohol kun je de connector heel gemakkelijk snel schoonvegen. Je moet wel wachten tot de connector 100% droog is voordat je hem aansluit op je telefoon of op het lichtnet.

Als u denkt dat er vuil in de poort van uw telefoon zit, in plaats van op de connector, dan kunt u proberen dit schoon te maken met een bus perslucht of een zachte, niet-metalen pick of tandenstoker.

Een kapotte iPhone-oplaadstekker repareren

Als je de poort van je telefoon hebt gecontroleerd en een oplaadkabel hebt waarvan je hebt vastgesteld dat hij werkt, maar de telefoon wil niet opladen, is de volgende stap waarschijnlijk om te controleren of de oplaadstekker zelf nog werkt. Deze kunnen het immers na een paar jaar begeven.

U kunt het controleren door te proberen een ander apparaat op te laden en de poorten voorzichtig schoon te maken. Als u dan nog steeds niets hebt, maar het stopcontact op uw muur wel stroom kan leveren aan andere apparaten die u bezit, kan de oplaadstekker het begeven.

Deze stekkers zijn helaas niet langer het soort ding dat u kunt openen en snel opnieuw bedraden voor een nieuw leven - je moet het weggooien en een nieuwe krijgen. Nogmaals, u kunt vervangingen bestellen bij Apple, of een goedkopere optie kopen bij een ander merk zoals Anker.

squirrel_widget_12856403

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geschreven door Max Freeman-Mills.