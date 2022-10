De problemen met iPhone 14 duren voort: sommigen ontvangen simkaartfouten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als uw iPhone 14 de neiging heeft om te klagen dat uw SIM niet wordt ondersteund, bent u niet de enige. Maar er is goed nieuws - Apple is op de hoogte en doet onderzoek.

Het probleem waarmee Apple wordt geconfronteerd, is het zoveelste in een lange rij voor de nieuwe iPhone 14-lijn. In dit geval verschijnt op het scherm de foutmelding "SIM wordt niet ondersteund", waarna sommige iPhones gewoon vastlopen totdat ze opnieuw worden opgestart.

Mensen die last hebben van het probleem worden aangemoedigd hun iPhones niet te herstellen in een poging het probleem op te lossen, meldt MacRumors op basis van een interne memo die het bedrijf heeft gezien. In plaats daarvan moeten mensen hulp zoeken bij een Apple Store om alles weer goed te laten werken. Het is echter niet duidelijk hoe ze dat precies gaan doen, hoewel het rapport wel opmerkt dat Apple het probleem nu verder onderzoekt.

Apple beweert naar verluidt dat dit geen hardwareprobleem is, wat betekent dat het in de toekomst via een software-update kan worden verholpen. Daarom merkt Apple ook op dat gebruikers hun iPhones waar mogelijk moeten updaten. Opmerkelijk is dat iPhone 14-toestellen die in de Verenigde Staten worden verkocht niet eens een simkaart hebben, omdat Apple in eigen land al is overgestapt op eSIM's. Internationale iPhone 14-toestellen gebruiken echter nog steeds de vertrouwde stukjes plastic.

Apple test iOS 16.1 al met ontwikkelaars en met degenen die deel uitmaken van het publieke bètaprogramma, en die update wordt binnen enkele weken verwacht.

Dit nieuwe probleem is lang niet het eerste waarmee de iPhone 14-serie te kampen heeft. Andere problemen waren iPhones die niet geactiveerd konden worden en cameratrillingen op sommige toestellen. Deze problemen zijn nu verholpen via software-updates, maar degenen die er aanvankelijk last van hadden, hadden waarschijnlijk liever gehad dat dit niet was gebeurd.

Geschreven door Oliver Haslam.