Hoe samenvoegen en verwijderen van dubbele contacten op de iPhone

(Pocket-lint) - Er was een tijd dat al uw contacten werden opgeslagen op de goede ouderwetse SIM-kaart, dus dubbele contacten was niet echt een ding - of in ieder geval niet zo veel als het tegenwoordig is.

Nu is de contactenlijst van uw telefoon waarschijnlijk afkomstig van een aantal verschillende plaatsen - een iCloud-back-up, Gmail-contacten en misschien contacten van een ander e-mailaccount bijvoorbeeld - wat kan leiden tot een aantal duplicaten.

Vóór iOS 16 was het opschonen van uw contacten geen gemakkelijke taak. Als je iOS 16 of later gebruikt, is het echter een fluitje van een cent.

Hier is hoe je je contacten op iPhone opschoont en zich ontdoet van die duplicaten.

Hoe contacten samenvoegen op iPhone en duplicaten verwijderen

Om van dubbele contacten op de iPhone af te komen en je contacten op te schonen zodat je maar één contactkaart hebt voor Joe Bloggs met alle informatie van de andere drie kaarten die je misschien hebt, volg je deze stappen.

Zorg ervoor dat je iPhone iOS 16 of hoger heeft. Open de Telefoon-app Tik op het tabblad 'Contacten' in het midden onderaan Als je dubbele contacten hebt, verschijnt er een pop-up onder je kaart bovenaan het scherm Tik op 'Bekijk duplicaten' Er verschijnt een lijst met alle gedupliceerde contacten. Wij hadden er 459. Tik op 'Alles samenvoegen' onderaan je scherm Uw gedupliceerde contacten worden dan overgebracht naar één contactkaart voor elk die alle unieke informatie van elke extra kaart combineert. Dat was het.

Contacten met verschillende namen samenvoegen

Het kan zijn dat je na het volgen van de bovenstaande stappen een paar contactkaarten overhoudt die voor dezelfde persoon zijn, maar een andere naam hebben. De bovenstaande methode voegt alleen contactpersonen met dezelfde naam samen.

Volg deze stappen om contactpersonen met verschillende namen samen te voegen:

Open de Telefoon-app op de iPhone Tik op de eerste contactkaart die u wilt samenvoegen Tik op 'Bewerken' in de rechterbovenhoek Scroll naar beneden en tik op 'Contacten koppelen'. Selecteer de tweede contactkaart die u wilt samenvoegen met de eerste Tik op 'Koppelen' in de rechterbovenhoek Tik op 'Gereed'.

De contactkaart krijgt dezelfde naam als de eerste contactkaart die u hebt geselecteerd. Als je dit wilt veranderen, volg dan deze stappen:

Open de Telefoon app Tik op de contactkaart Scroll naar beneden naar het gedeelte Gekoppelde contacten Tik op de gekoppelde contactkaart die u wilt gebruiken als naam voor dit contact. Selecteer 'Gebruik deze naam voor gekoppelde kaart'.

Een contact verwijderen op de iPhone

Als je je contactenlijst hebt opgeschoond en al die dubbele contacten hebt samengevoegd, maar je je nu realiseert dat er in de resterende lijst een aantal staan die je echt niet nodig hebt, is het tijd om te gaan verwijderen.

Een contact verwijderen op de iPhone is eigenlijk niet zo eenvoudig als je zou denken. Normaal gesproken kun je op de iPhone van rechts naar links vegen om een bericht, e-mail of notitie te verwijderen. Dat kan echter niet voor een contactpersoon.

Om een contactpersoon op de iPhone te verwijderen, volg je de onderstaande stappen:

Open de Telefoon-app op je iPhone Selecteer het contact dat u wilt verwijderen Tik op 'Bewerken' in de rechterbovenhoek Scroll naar beneden naar de onderkant van de contactkaart Tik op 'Verwijder contact'. Bevestig 'Contact verwijderen Dat is het.

