Een e-mail plannen om later te versturen in Apple Mail

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Misschien bent u een van die supergeorganiseerde mensen die tijdens de traditionele werkdag hun e-mails bijhouden, of bent u iemand die 's avonds om 9 uur zijn e-mails opruimt en beantwoordt.

Maar ook al werkt u om 21.00 uur, niet iedereen doet dat, of u zit in een andere tijdzone dan uw collega's of klanten. Daarom is het soms beter om een e-mail later te plannen, of de volgende ochtend, zodat u de ontvanger niet stoort om 21.00 uur, maar toch uw e-mails of antwoorden kunt afhandelen wanneer het u uitkomt.

Voorheen was dit niet mogelijk voor gebruikers van Apple Mail. Je kon een concept opslaan, maar je kon geen e-mail plannen om later te versturen. Met iOS 16 kan dat wel. Hier lees je hoe je in Apple Mail met je iPhone een e-mail plant om later te versturen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Een e-mail plannen in Mail op de iPhone

Om in Apple Mail een e-mail te kunnen inplannen om later te versturen, moet je iOS 16 of hoger op je iPhone gebruiken.

Zodra je de nieuwste software hebt geïnstalleerd, volg je de onderstaande stappen om in Apple Mail een e-mail in te plannen om later te versturen.

Open Mail op je iPhone Schrijf de tekst van je e-mail en vul de ontvanger en onderwerpregel in - of het nu een nieuwe e-mail is of een antwoord Zodra u klaar bent met het opstellen van uw e-mail, houdt u de blauwe verzendpijl in de rechterbovenhoek ingedrukt. Afhankelijk van hoe laat het is, krijgt u een aantal opties waaronder Nu verzenden, Vanavond 21:00 uur verzenden, Morgen 08:00 uur verzenden, Later verzenden. Om een e-mail te plannen, tikt u op Later verzenden. Kies de datum uit de kalender die verschijnt, en selecteer vervolgens de tijd door op de tijd naast de datum te tikken. U kunt ook een tijdzone selecteren, wat handig is als u werkt met collega's op verschillende continenten. Tik op 'Gereed' in de rechterbovenhoek. Dat is het. Uw e-mail wordt verzonden op de tijd en datum die u hebt geselecteerd.

Een e-mail plannen om later te versturen in Mail op Mac

Voor Mac-gebruikers wordt dit eenvoudiger wanneer MacOS Ventura wordt gelanceerd. Voorlopig kunt u in Mail een e-mail plannen met het programma Automator, dat vooraf op Mac-computers is geïnstalleerd.

U kunt ook een ander e-mailprogramma gebruiken, zoals Gmail, of een Apple Mail-plugin. Het is echter niet zo eenvoudig als op de iPhone, dus misschien is het de moeite waard om het voorlopig vanaf je iPhone te doen, totdat Ventura er is.

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

Hoe uw geplande e-mails te zien in Mail

Zodra je een e-mail hebt gepland om later te versturen in Mail op je iPhone, verschijnen ze allemaal in een aparte sectie van je inbox.

Volg onderstaande stappen om al uw geplande e-mails te vinden:

Open Mail op je iPhone In de sectie Mailboxen zie je onder Ongelezen een Mailbox genaamd Later verzenden. Tik op de Mailbox Later verzenden en u ziet al uw geplande e-mails en wanneer ze zijn gepland om te worden verzonden. U kunt rechtsboven op 'Bewerken' tikken en de e-mails selecteren die u wilt verwijderen, of u kunt van rechts naar links vegen en op de rode prullenbak tikken om ze te verwijderen.

Geschreven door Britta O'Boyle.