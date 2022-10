De crashdetectiefunctie van iPhone 14 haat achtbanen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De crashdetectiefunctie van de gloednieuwe iPhone 14 is zo gevoelig dat deze steeds weer wordt geactiveerd wanneer mensen in een achtbaan rijden, met als gevolg dat de hulpdiensten worden gebeld.

De functie is door Apple ontworpen om te detecteren wanneer iemand betrokken is bij een auto-ongeluk en is ingebouwd in elke iPhone 14, Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra. Maar, zoals mensen in een bepaald pretpark hebben ontdekt, kan het te goed zijn in het detecteren van snelle schokken - net als de schokken die rijders in achtbanen ervaren.

"Het Warren County Communications Center bezorgde me opnames van zes iPhone-oproepen voor crashdetectie van mensen in Kings Island-attracties, allemaal ontvangen sinds de nieuwe iPhone 14-modellen in september in de verkoop gingen", aldus Joanna Stern in een verslag voor de Wall Street Journal. Het rapport gaat verder met verschillende voorbeelden van verkeerd geplaatste noodoproepen, waaronder een tandarts wiens iPhone 14 Pro de oproep plaatste terwijl hij in de Mystic Timers achtbaan reed met een snelheid van meer dan 50mph.

In dat geval besefte de eigenaar van de iPhone pas wat er gebeurde nadat de hulpdiensten ter plaatse waren aangekomen, in de verwachting iemand aan te treffen die hulp nodig had. Ze belde later terug om te bevestigen dat ze in orde was, maar toen was het al te laat.

Het rapport merkt op dat soortgelijke oproepen zijn gedaan door mensen die in de Joker-achtbaan van Six Flags Great America bij Chicago zaten. Apple vertelde de WSJ dat crashdetectie "uiterst nauwkeurig is in het detecteren van ernstige crashes", hoewel het duidelijk niet zonder valse meldingen is. Uiteindelijk heeft Apple misschien liever dat oproepen worden geplaatst wanneer ze niet nodig zijn dan andersom.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.