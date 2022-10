Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Commentaren van een vaak nauwkeurige display-analist suggereren dat Apple's volgende iPhone SE een inkeping krijgt en voor het eerst de Home-knop verliest.

Een rapport beweert dat we moeten verwachten dat het volgende model een inkeping krijgt, waardoor het toestel meer op de recente iPhone 14 lijkt. Dat zou ook betekenen dat de Home-knop voor het eerst verdwijnt, wat een overstap naar de gebarengebaseerde interface betekent, net als bij de vlaggenschipmodellen van Apple.

Dit is gebaseerd op een interview gepubliceerd door MacRumors, waarin de site de volgende iPhone SE bespreekt met Display Supply Chain Consultants (DSCC) analist Ross Young.

Young had eerder gesuggereerd dat de 2024 iPhone SE refresh een display zou krijgen dat tussen de 5,7 en 6,1 inch groot is met een gatvormige uitsparing voor de camera. Sindsdien is hij van gedachten veranderd en zegt hij dat het toestel een 6,1-inch display zal krijgen en een inkeping zal hebben.

Dat betekent echter niet per se dat we Face ID krijgen als onderdeel van de refresh. Hoewel sommige rapporten al hebben gesuggereerd dat het zal gebeuren, is het ook mogelijk dat Apple ervoor kiest om Touch ID in de zijknop van de iPhone te plaatsen, net als bij recente iPad-modellen, te beginnen met de iPad Air. Als dat gebeurt, suggereert MacRumors dat de volgende iPhone SE een kleinere inkeping zou kunnen gebruiken dan toestellen die ruimte nodig hebben voor Face ID-componenten.

Als Apple er wel voor kiest om de Face ID-route te volgen, zou de nieuwe iPhone SE meer dan een striging gelijkenis vertonen met de populaire iPhone XR, een toestel dat in 2018 werd uitgebracht en Face ID naar een toestel bracht dat geen high-end iPhone-geld kostte.

