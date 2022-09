Apple iPhone 15 Pro Max zou iPhone 15 Ultra kunnen gaan heten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple kondigde tijdens een evenement in september vier iPhones aan: de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Volgens een rapport zou de naamgeving voor 2023 kunnen veranderen.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg, die een uitstekende staat van dienst heeft als het gaat om Apple-apparaten, zou de Apple iPhone 15 Pro Max in plaats daarvan de iPhone 15 Ultra kunnen gaan heten.

Het bedrijf bracht de Plus-benaming voor 2022 terug met de lancering van de iPhone 14 Plus, nadat het die sinds 2017 niet meer had gebruikt met de iPhone 8 Plus, dus het is niet ongebruikelijk dat de naamgeving verandert.

De Apple Watch Ultra werd ook onthuld tijdens het evenement in september en markeert de top-of-the-range smartwatch, dus het gebruik van Ultra-branding voor de iPhone zou logisch zijn voor toekomstige modellen. Het is echter niet duidelijk hoe de kleinere iPhone 15 Pro zou gaan heten.

Gurman beweerde eerder dat Apple voor de iPhone 15-modellen zou overstappen op USB-C en volgens andere geruchten zullen alle iPhone 15-modellen de Dynamic Island-functie van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max bieden.

Voorlopig is er nog niets bevestigd en zijn we nog ver verwijderd van de lancering van de iPhone 15 modellen, maar we denken niet dat de naam iPhone 15 Ultra helemaal vergezocht is, dus we verwachten de komende maanden nog meerdere geruchten hierover.

Geschreven door Britta O'Boyle.