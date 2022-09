Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Toen Apple in september iOS 16 uitbracht, introduceerde het de mogelijkheid om een iPhone-vergrendelingsscherm aan te passen. We hebben het niet alleen over het veranderen van je achtergrond. Nu kun je het hele uiterlijk van een vergrendelscherm veranderen, van kleuren tot lettertypen, en je kunt widgets toevoegen die informatie van je favoriete apps weergeven. Je kunt ook meer dan één vergrendelscherm maken om tussen te wisselen als je je esthetiek wilt veranderen. Bovendien kun je, als je een zogenaamde Focus hebt ingesteld, die Focus koppelen aan je nieuwe aangepaste vergrendelscherm. Het idee is dat als je afleiding zoals meldingen wilt verminderen, je kunt overschakelen naar een specifiek aangepast vergrendelscherm met een Focus ingeschakeld.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Lees: Apple-evenement recapitulatie: Alles aangekondigd bij de lancering van de iPhone 14

In de war? Geen zorgen. Pocket-lint heeft uitgelegd hoe je stap voor stap je iPhone-vergrendelingsscherm kunt aanpassen.

Zo maak je een aangepast iPhone-vergrendelingsscherm

Hieronder beschrijven we alles wat je kunt doen, van begin tot eind, als het gaat om het aanpassen van je vergrendelscherm. Verderop in deze gids gaan we dieper in op bepaalde aspecten, zoals hoe je een foto of widgets toevoegt aan je vergrendelscherm.

Een nieuw vergrendelscherm maken

Raak je vergrendelscherm aan en houd het vast totdat de knop Aanpassen verschijnt. Tik op de knop Nieuw toevoegen of + onderaan het scherm. De achtergrondgalerij van het vergrendelscherm verschijnt. Het scherm Add New Wallpaper toont een galerij met keuzes. Bovenaan kun je foto's, mensen, een fotoshuffle, emoji en een weer-achtergrond toevoegen.

Er zijn categorieën zoals Uitgelicht, Voorgestelde foto's en Foto Shuffle. Tik op een van de achtergrondopties om die als vergrendelscherm te selecteren. Veeg voor de achtergrondkeuzes naar links of rechts om kleurenfilters met patronen en lettertypen te proberen. Je kunt ook op onderdelen tikken om te bewerken, zoals de datum, klok en widgets. Tik op een ervan en er verschijnt een menu met verschillende aanpassingsopties. Als u klaar bent, tikt u bovenaan op Toevoegen en kiest u: Kies of je de achtergrond op zowel het vergrendelingsscherm als het beginscherm wilt gebruiken. Tik op Instellen als achtergrondpaar.

Breng verdere wijzigingen aan in het startscherm. Tik op Startscherm aanpassen. Je kunt dan dingen doen als het vervagen.



Een vergrendelscherm bewerken

Tik op je vergrendelscherm en houd het vast totdat de knop Aanpassen verschijnt, veeg naar het vergrendelscherm dat je wilt bewerken en tik op de knop Aanpassen. Nu kun je het bewerken en je wijzigingen opslaan.

Een vergrendelingsscherm verwijderen

U kunt een vergrendelingsscherm verwijderen door het vergrendelingsscherm aan te raken en vast te houden totdat de knop Aanpassen verschijnt. Veeg naar het vergrendelingsscherm dat u wilt verwijderen, veeg vervolgens omhoog over het scherm en tik op de knop Prullenbak.

Schakelen tussen vergrendelingsschermen

Je kunt meerdere aangepaste vergrendelingsschermen maken en er gedurende de dag tussen wisselen. Raak het vergrendelscherm aan en houd het vast totdat de knop Aanpassen verschijnt, veeg vervolgens naar het vergrendelscherm dat u wilt gebruiken en tik erop.

Een foto toevoegen aan het vergrendelscherm van je iPhone

Bij het aanpassen van je vergrendelscherm kun je een specifieke foto uit je fotobibliotheek toevoegen of een voorgestelde foto kiezen. U kunt ook een diepte-effect op uw achtergrondfoto toepassen of uw vergrendelscherm zo instellen dat verschillende foto's worden geschud.

Raak het vergrendelscherm aan en houd het vast totdat de knop Aanpassen verschijnt en tik op de +. Tik op + onderaan het scherm en kies Foto's of Foto schudden. Als je Foto's kiest en een gelaagd effect wilt creëren : Tik rechtsonder op (...) en kies vervolgens Diepte-effect. Layering is niet beschikbaar op achtergronden met widgets. Het is mogelijk niet beschikbaar als het onderwerp te hoog of te laag is of de klok verduistert. Layering is alleen beschikbaar op afbeeldingen met mensen, huisdieren of de lucht.

kiest en een wilt creëren Herpositioneer je afbeelding door te knijpen om in te zoomen of met twee vingers te slepen.

Je kunt ook naar links of rechts vegen om kleurenfilters met patronen en lettertypen te proberen. Als u Photo Shuffle kiest, kunt u een voorbeeld van de foto's bekijken door op het rasterpictogram te tikken. Stel de shuffle-frequentie in door te tikken op (...).

in door te tikken op (...). Selecteer vervolgens een optie onder Schudfrequentie.

Opmerking: Als u een foto rechtstreeks vanuit uw fotobibliotheek wilt toevoegen, tikt u in de app Foto's op Bibliotheek > selecteer een foto > tik op de knop Delen > selecteer Gebruik als achtergrond > tik op Gereed> Kies of u deze op het begin- of vergrendelingsscherm wilt weergeven.

Widgets toevoegen aan het vergrendelscherm van je iPhone

U kunt widgets aan uw vergrendelschermen toevoegen, waaronder een voor de temperatuur, het batterijniveau, de komende kalendergebeurtenis, enzovoort.

Tik op het vergrendelscherm en houd het vast totdat de knop Aanpassen verschijnt. Tik op Aanpassen. Tik op het vakje onder de tijd om widgets aan je vergrendelscherm toe te voegen. Tik of sleep de widgets die je wilt toevoegen.

Eenvoudig!

Focus toevoegen aan je iPhone-vergrendelscherm

Focus is een functie die je helpt afleiding te verminderen. Je kunt een van de beschikbare Focus-opties aanpassen - zoals Werk, Persoonlijk of Slaap - of een eigen Focus maken. Je kunt Focus bijvoorbeeld gebruiken om alle meldingen tijdelijk het zwijgen op te leggen. Vervolgens kun je een Focus instellen op je vergrendelscherm. Als een Focus is gekoppeld aan je vergrendelscherm, kun je deze inschakelen door naar het betreffende vergrendelscherm te vegen.

Eerst moet je een Focus instellen. Ga naar de ondersteuningspagina van Apple voor meer informatie. Raak het vergrendelscherm aan en houd het vast totdat de knop Aanpassen verschijnt. Tik op Focus onderaan om de Focus-opties te zien (bijvoorbeeld Slaap of Werk). Selecteer een Focus en tik vervolgens op x.

Hoe pas je het startscherm van je iPhone esthetisch aan?

Er was een tijd dat Apple zijn gebruikers niet toestond het startscherm aan te passen. Maar het bedrijf is tegenwoordig veel coulanter. Je kunt de esthetiek van een iPhone volledig zelf bepalen, bijvoorbeeld door de app-pictogrammen op je startscherm te veranderen in aangepaste pictogrammen en door widgets te gebruiken. Als je super pikant wilt doen, kun je zelfs een videoclip van iets toevoegen aan je vergrendelscherm. Het is eenvoudig te doen.

Hoe u uw corrupte video kunt repareren en klaar kunt maken om te uploaden met Stellar Door Pocket-lint International Promotion · 13 januari 2021 Deze geweldige software helpt je om beschadigde bestanden te redden.

Volg gewoon de aparte gids van Pocket-lint: Hoe pas je het startscherm van je iPhone aan met snelkoppelingen en widgets?

Op zoek naar meer hulp?

Apple heeft een hele ondersteuningshub gewijd aan het iPhone-vergrendelingsscherm.

Pocket-lint heeft ook de volgende gidsen over iOS 16:

Geschreven door Maggie Tillman.