Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bij nieuwe iPhones horen nieuwe functies. Voor 2022 is dat iOS 16 op de iPhone 14 en iPhone 14 Pro. Hoewel we er zeker van zijn dat je sommige van de grote nieuwe functies inmiddels onder de knie hebt, is er nog genoeg om naar op zoek te gaan om het leven wat beter te maken.

We hebben een paar van de functies uitgezocht die volgens ons het nuttigst - of gewoon handig - zijn om te weten. Bekijk de video hierboven als je het in die vorm wilt, of lees hieronder verder voor een schriftelijke gids.

1. Het always-on display uitschakelen (alleen 14 Pro)

De iPhone 14 Pro heeft een functie voor permanente weergave die de achtergrond dimt en de klok oplicht. Deze is standaard ingeschakeld, maar misschien vind je het niet zo handig, of trekt het je batterij leeg. Dus als je het wilt uitschakelen, kan dat.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Open Instellingen en tik op 'Beeldscherm en helderheid' en schakel nu de optie 'Altijd aan' uit. Eenvoudig.

Als u hem niet de hele tijd uit wilt hebben en hem overdag aan wilt hebben, kunt u hem 's nachts laten uitschakelen als onderdeel van de slaapstand. Ga naar Instellingen > Focus > Slaapstand. Hier kunt u onder het tabblad 'Schema' plannen dat de slaapstand elke nacht op een bepaald tijdstip wordt geactiveerd. Wanneer deze wordt geactiveerd, wordt uw altijd-aan display 's nachts niet meer weergegeven.

2. Schakel het haptische toetsenbord in

Als onderdeel van iOS 16 bracht Apple haptische feedback naar zijn eigen standaard toetsenbord. Eindelijk. Dat betekent dat je tijdens het typen subtiele tikjes of trillingen onder het scherm kunt voelen. Om het in te schakelen ga je gewoon naar Instellingen > Geluid en Haptiek > kies dan 'Toetsenbordfeedback'. Schakel de optie 'Haptisch' in.

3. Indicator batterijpercentage

Zoals we al eerder in onze iOS 16-video vermeldden, is er een nieuwe batterijpercentage-indicator die je kunt inschakelen om het werkelijke percentage te tonen in het batterijpictogram in je statusbalk. Om het te activeren ga je naar Instellingen > Batterij en schakel je de optie 'batterijpercentage' in.

4. Wijzig uw meldingsstijl

In iOS 16 wordt nu standaard een aantal meldingen - of 'telling' - onderaan je vergrendelscherm getoond om je te laten weten hoeveel meldingen je hebt wachten. Maar je kunt dit veranderen in een lijst met daadwerkelijke meldingen, of een stapel meldingenvensters.

Open gewoon Instellingen > Meldingen en kies een van de andere twee opties bovenaan het scherm onder 'Weergeven als'.

5. Een privénotitie vergrendelen achter Face ID

In Notities kun je nu een specifieke notitie vergrendelen achter een FaceID-verificatie. Je bent niet langer beperkt tot het alleen vergrendelen achter het wachtwoord van je telefoon. Om deze functie in te schakelen, ga je naar Instellingen > Notities en zoek je nu de optie 'Wachtwoord' en tik je daarop. In het volgende scherm selecteert u de optie 'Apparaatwachtwoord gebruiken' en schakelt u vervolgens 'FaceID gebruiken' in. Nu hoef je geen specifiek wachtwoord meer te gebruiken om notities te ontgrendelen.

Om een specifieke notitie te vergrendelen, druk je lang op de notitie die je wilt vergrendelen in de app, en vervolgens op 'notitie vergrendelen' in het pop-upmenu dat verschijnt. De volgende keer dat je het probeert te openen, zal het FaceID gebruiken om te controleren of jij het bent die het probeert te openen.

6. iMessages bewerken of verwijderen

Soms zul je bij een bericht waarschijnlijk a) meteen spijt krijgen en het niet meer willen versturen of b) een gênante tikfout maken. Misschien zelfs allebei. Gelukkig is er in iOS 16 een oplossing voor die problemen. Je kunt iMessages nu ongedaan maken of bewerken.

Open Berichten, typ uw bericht zoals gewoonlijk en - zodra u het hebt verzonden - druk lang op dat bericht. U ziet zowel 'Bewerken' als 'Verzenden ongedaan maken' als opties in het uitklapmenu. Kies de optie die je op dat moment wilt gebruiken. Maar wees gewaarschuwd, als de persoon naar wie je het stuurt geen iOS 16 heeft, zal het niet als niet verzonden verschijnen voor hen, ze zullen het bericht nog steeds zien.

7. Dubbele foto's verwijderen

Met de nieuwste Foto's-app van Apple kun je snel en eenvoudig dubbele foto's verwijderen, zodat je iPhone- en iCloud-opslagruimte kunt besparen.

Open Foto's en tik op 'Albums'. Scroll helemaal naar beneden tot je 'Duplicaten' ziet in de lijst onderaan de pagina. Nu kun je bij elke overeenkomst op 'samenvoegen' drukken, of op 'selecteren' bovenaan en dan handmatig elke afbeelding kiezen die je wilt verwijderen en op het pictogram met de verwijderde prullenbak onderaan drukken.

8. Sleep voorgrondonderwerpen weg van achtergronden naar nieuwe documenten

Een van de coole nieuwe functies van iOS 16 is de mogelijkheid om onderwerpen van hun fotoachtergrond te verwijderen en ze vervolgens in elke app te delen als een uitsnede. Met de juiste techniek kun je het snel naar een ander document slepen of naar een afbeelding waaraan je misschien werkt in Photoshop, Pages of iets dergelijks.

Tik gewoon op het onderwerp en houd het vast zoals normaal om het van de achtergrond te verwijderen, houd het nu vast met diezelfde vinger en gebruik je andere hand om uit de app te vegen en de app te openen waarin je het wilt laten vallen.

Als het bijvoorbeeld Pages is, open je dat, maak je een nieuw document aan - of open je een bestaand document - en zet je de afbeelding gewoon neer. (Als je moeite hebt om het goed te doen, bekijk dan onze video bovenaan de pagina voor de techniek).

Zoals we in onze iOS 16-video lieten zien, kun je, als je ze op een andere manier wilt delen, gewoon op het onderwerp tikken en het vasthouden, wachten tot die witte lijn eromheen verschijnt en dan op 'delen' tikken en kiezen waar je het naartoe wilt delen of 'kopiëren' en dan de app handmatig openen en het erin plakken.

8. Maak foto's van 48 megapixels

Ook deze functie is voorlopig alleen beschikbaar op de iPhone 14 Pro, en maakt opnamen met 48 megapixels, waarbij het volledige aantal pixels op de sensor van de hoofdcamera wordt gebruikt.

Ga naar Instellingen > Camera en selecteer bovenaan de lijst 'Formaten'. Schakel de optie 'Apple ProRAW' in en selecteer daaronder de resolutie en zorg ervoor dat 48-megapixels is gekozen. Als je nu de camera-app opent, zie je bovenaan het scherm een 'RAW'-knop. Tik erop om de volledige 48-megapixel RAW-opname in te schakelen.

9. Schakel de macromodus handmatig in of uit

Een andere handige is de schakelaar voor de handmatige macromodus, want de laatste paar telefoongeneraties kan het automatisch overschakelen tussen 1x en macro een beetje schokkend zijn. Open opnieuw Instellingen > Camera, en zet nu gewoon de schakelaar 'Macrocontrole' aan.

Open de camera app en beweeg je camera dicht bij een object, je zou het macro logo moeten zien verschijnen in het geel op het scherm. Het is standaard ingeschakeld, maar als je het wilt uitschakelen, tik je gewoon op het logo wanneer het verschijnt.

10. Ruimtelijke audio personaliseren

Met iOS 16 is er een interessante functie die de FaceID-sensoren aan de voorkant gebruikt om je Spatial Audio in je AirPods te personaliseren. Het werkt met AirPods 3 en AirPods Pro (eerste en tweede generatie).

Om het te gebruiken, open je gewoon je AirPods-hoesje, zorg je ervoor dat ze verbonden zijn en ga je naar de Instellingen-app. Tik op de AirPods in de lijst en zoek in het volgende scherm naar 'Gepersonaliseerde ruimtelijke audio'. Tik vervolgens op de optie 'Personaliseer Spatial Audio' in het volgende scherm.

Nu zal het je door een proces leiden waarbij het de dieptesensoren aan de voorkant gebruikt om je gezicht en oren te meten, en die gegevens gebruikt om een Spatial Audio-profiel op te bouwen dat voor jou werkt wanneer je je AirPods hebt aangesloten.

11. Bekijk het wachtwoord voor het Wi-Fi-netwerk waarop je je bevindt

Een functie die aantoonbaar al lang had moeten bestaan, is de mogelijkheid om het wachtwoord te zien van het netwerk waarmee je verbonden bent. In iOS 16 kan dat. Open gewoon Instellingen, tik op 'Wi-Fi' en tik op het infopictogram naast het netwerk waarmee je verbonden bent. Op het volgende scherm zie je 'Wachtwoord'. Tik erop, en het zal FaceID gebruiken om te controleren of jij het bent, en de passkey onthullen.

12. Stops toevoegen aan je Apple Maps-route

In Apple Maps in iOS 16 kun je onderweg naar je eindbestemming extra stops toevoegen. Ga gewoon naar navigeren zoals gewoonlijk door het gewenste eindpunt in maps in te voeren en druk dan op het pictogram rijden/auto.

Voordat je de turn-by-turn navigatie start, zie je nu een lijst onder 'Routebeschrijving' waar je op 'stop toevoegen' kunt tikken. Tik daarop, voeg de locaties toe die je wilt aandoen en rangschik die haltes opnieuw. Druk nu op 'Ga' om de navigatie te starten met je stops onderweg al inbegrepen.

13. Snelle notitie

iOS heeft een functie genaamd Quick Note waarmee je - niet verrassend - snel een notitie kunt gaan schrijven in de Notes-app. Laat gewoon het Control Centre zakken en zoek de bediening die eruitziet als een notitiepagina en een pluspictogram. Tik erop en je start meteen een nieuwe notitie in de Notities-app.

14. Tik op de achterkant om een screenshot te maken

Er is een leuke truc waarmee je twee of drie keer op de achterkant van je iPhone kunt tikken om acties uit te voeren, zoals een screenshot maken of de meldingen weergeven. En het maakt deel uit van de toegankelijkheidsinstellingen.

Open Instellingen > Toegankelijkheid en zoek nu 'Aanraken'. Onderaan het volgende scherm vind je 'Tik terug'. Selecteer 'Dubbeltikken' en kies 'screenshot' uit de lijst, of een andere functie die je zou willen. Als je nu twee keer op de achterkant van de telefoon tikt, maakt hij een screenshot.

15. Type naar Siri

Een andere toegankelijkheidstool - voor wie het misschien moeilijk vindt om te spreken of te luisteren - is de mogelijkheid om Siri-verzoeken te typen. Maar eerst moet je het inschakelen.

Open opnieuw Instellingen > Toegankelijkheid en zoek 'Siri' onderaan. Op het volgende scherm schakelt u gewoon 'Typ naar Siri' in en nu wanneer u Siri start door de zijtoets ingedrukt te houden, kunt u in plaats daarvan verzoeken typen en de antwoorden op het scherm zien.

16. Eenhandige modus (aka Bereikbaarheid)

Er is een functie in iOS waarmee je de bovenkant van het scherm gemakkelijker kunt bereiken met één hand, of technischer, met je duim. Het heet Reachability, en als het actief is hoef je alleen maar aan de onderkant van het scherm naar beneden te vegen om de bovenste helft van het scherm naar beneden te halen, zodat je er beter bij kunt.

Open gewoon Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraking en schakel 'Bereikbaarheid' in.

Geschreven door Cam Bunton.