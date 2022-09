Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Met iOS 16 introduceerde Apple eindelijk een batterijpercentage-indicator voor de iPhone, waardoor je altijd een bepaald vulniveau van de batterij numeriek kunt zien. Het zat er al lang aan te komen, maar het is niet perfect uitgevoerd.

Terwijl je met de iPhone percentage-indicator het specifieke niveau kunt aflezen, blijft het vulniveau in het batterijpictogram constant hetzelfde. In een oogopslag ziet het er altijd vol uit, totdat je onder de 20 procent komt, op welk punt het daalt en rood wordt.

In de iOS 16.1 beta lijkt het er echter op dat Apple dit probleem aanpakt en zowel het percentage als een vulniveau in het icoontje erachter gaat tonen.

De verandering werd gespot in de tweede bèta van iOS 16.1 door 9to5Mac en heeft - naast het opnemen van de vulniveau-indicator - dikkere tekst om het makkelijker leesbaar te maken. Een andere kleine verandering is dat wanneer de iPhone wordt opgeladen, zodra deze 100 procent bereikt, niet langer de oplaadbliksemindicator wordt getoond.

Bovendien brengt iOS 16.1 de percentage-indicator naar meer iPhone-modellen die het niet kregen met de officiële iOS 16-release. Namelijk de iPhone XR en iPhone 12 mini.

Als deze bèta-implementatie het haalt naar de officiële versie van iOS 16.1 wanneer het uiteindelijk landt, zul je de indicator kunnen zien door naar Instellingen > Batterij te gaan en de percentage-indicator in te schakelen.

