Dit is het jaar dat het iPhone 14 Pro-model volledig zinvol is

(Pocket-lint) - Apple kondigde de iPhone 14-serie aan tijdens een evenement in september, met twee standaardmodellen in de iPhone 14 en 14 Plus, en twee Pro-modellen in de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max.

In het verleden waren de Pro-modellen meer een nice-to-have dan een need-to-have. Hoewel het uitstekende toestellen waren, zouden we ze niet altijd hebben aanbevolen boven de standaardmodellen, omdat de extra's die je kreeg niet per se de deuk in je portemonnee waard waren.

Dit jaar is het een heel ander verhaal. In plaats van dat we de iPhone 14 Pro - ondanks het forse prijskaartje - met moeite aanbevelen, is het de iPhone 14 die we moeilijk kunnen steunen als ons wordt gevraagd welke iPhone je moet kopen.

Waarom raden we de iPhone 14 niet aan?

Begrijp ons niet verkeerd, de iPhone 14 is nog steeds een geweldige telefoon en draait op dezelfde software als de iPhone 14 Pro, dus je krijgt over het algemeen dezelfde gebruikerservaring.

Maar - en het is een grote maar - de iPhone 14 maakt niet echt enorme sprongen ten opzichte van de iPhone 13. De camera's krijgen een kleine upgrade en er zijn een paar andere tweaks, maar over het geheel genomen is het een vergelijkbaar toestel.

Ja, er is crashdetectie en noodoproep via satelliet (als je toevallig in Noord-Amerika bent), maar verder zijn er minimale verschillen.

Als u de iPhone 13 koopt, bespaart u geld, of als u een afgeprijsde iPhone 13 Pro kunt vinden, offert u de upgrade van de frontcamera en een paar functies op, maar krijgt u een telelens en een aantal andere geweldige camerafuncties.

Kortom, als het iPhone 14 Pro-model buiten je budget valt, raden we je aan de iPhone 13 Pro te kopen in plaats van de standaard iPhone 14 - en dat zouden we in het verleden zeker niet gezegd hebben.

De iPhone 14 Pro is de ster van de show

De iPhone 14 Pro daarentegen is een heel ander verhaal. Dit is een toestel dat we zonder aarzeling aanbevelen.

Ja, hij heeft een hoog prijskaartje - vooral voor diegenen in het Verenigd Koninkrijk en Europa - maar hij heeft ook een fris ontwerp, het Always-On Display, die geüpgradede camera en de functie die het gesprek van de dag is - Dynamic Island.

Dynamic Island is een van de interessantste dingen die Apple in lange tijd met de iPhone heeft gedaan, ondanks de naam die tijdens het evenement in het Steve Jobs Theater letterlijk tot lachsalvo's leidde. Het is ook goed te gebruiken en niet zomaar een rage.

Perforatiecamera's zijn niet nieuw voor telefoons. Ze bestaan al lang, maar terwijl ze op de meeste toestellen steeds kleiner en discreter werden, ging Apple de omgekeerde weg en maakte de ruimte die nodig is voor de frontcamera en Face ID juist functioneel. Het is eerlijk gezegd een verrassing dat niemand anders hieraan gedacht heeft.

Dynamic Island is een geweldige mix van hardware en software en het betekent dat multi-tasking op de iPhone 14 Pro een tandje hoger gaat. Je kunt bijvoorbeeld een telefoongesprek voeren en tegelijkertijd de navigatie gebruiken, en met een snelle tik op Dynamic Island kun je je navigatiescherm oproepen en je gesprek in de uitsparing plaatsen. Dit werkt ook in tal van andere scenario's en het is zo eenvoudig te gebruiken.

Het geeft ook tijdig waarschuwingen, zoals de oplaadstatus of het batterijniveau van aangesloten AirPods wanneer je de behuizing opent, en deze ervaring zal alleen maar beter worden wanneer Live Activites later dit jaar via een update naar Dynamic Island komt.

Maar afgezien van die slimme uitsparing draaien de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max allebei op verbeterde hardware ten opzichte van de iPhone 14, hebben ze allebei verbeterde camerasystemen en hebben ze allebei Always-On Display. Dat Always-On Display is ook zeer goed uitgevoerd, het schakelt intelligent uit wanneer je iPhone met de voorkant naar beneden ligt, in slaapstand staat of wanneer je weggaat van je toestel terwijl je een Apple Watch draagt.

En ja, we weten dat Always-On Display ook niet nieuw is, maar op de iPhone 14 Pro geeft het je een frisse ervaring, terwijl het in perfecte harmonie werkt met het Lock Screen in iOS 16. Het is gewoon niet hetzelfde met de iPhone 14.

Zullen de iPhone 14 Pro-modellen voor iedereen geschikt zijn? Absoluut niet. Voor sommigen zijn de kosten van deze toestellen niet te rechtvaardigen voor functies die ze misschien nooit zullen of willen gebruiken. Maar voor wie zijn budget het toelaat, zijn de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max dit jaar de modellen die onmiskenbaar, onmiskenbaar Pro zijn - en zonder meer de modellen om te kopen.

Geschreven door Britta O'Boyle.