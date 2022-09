Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft tijdens een evenement in september naast de iPhone 14 en iPhone 14 Plus ook de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max aangekondigd.

De Pro-modellen bieden een aantal verschillen met de standaardmodellen, waaronder een Always On Display. Het Always On Display houdt in dat bepaalde informatie gedimd op het scherm van je iPhone 14 Pro of iPhone 14 Pro Max blijft staan, zelfs als het scherm uit staat.

Het is een functie die al langer bestaat op Android-smartphones, maar nieuw is voor iPhone-gebruikers. We vonden het goed uitgevoerd in onze iPhone 14 Pro review, maar als je het vreemd vindt om altijd iets op je scherm te zien, of je denkt dat het je batterijduur aantast, kun je het uitschakelen. Dit is hoe.

Hoe schakel je het altijd-aan-scherm van de iPhone 14 Pro uit?

Als u het altijd-aan-scherm van de iPhone 14 Pro of iPhone 14 Pro Max wilt uitschakelen, volgt u deze snelle stappen hieronder en het zal terugkeren naar een volledig zwart scherm wanneer het display is uitgeschakeld, zoals eerdere iPhone-modellen hebben gedaan en zoals de standaard iPhone 14-modellen bieden.

Open Instellingen op uw iPhone Tik op Weergave & Helderheid Schakel Altijd aan uit Dat is het!

Het is goed om in gedachten te houden dat het Altijd-aan-display op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro een aantal slimme elementen heeft.

Als je iPhone bijvoorbeeld in slaapstand staat, verschijnt het Altijd-aan-display niet. Hetzelfde geldt als je een Apple Watch draagt en je loopt weg van je iPhone, dan wordt het Always On Display uitgeschakeld, in de veronderstelling dat je het niet nodig hebt omdat je niet bij je toestel bent.

Geschreven door Britta O'Boyle.